台商盼逐步放寬區域限制

2018年06月07日 04:11 中國時報 陳政錄 ／廈門報導 ／廈門報導

福建為落實大陸中央發布的「惠台31條」，昨發布福建惠台66條，在閩台商、台青受訪表示，此舉可望促進台灣中小企業赴閩發展，吸引人才留在福建，但也希望部分措施落實後，能逐步放寬施行區域限制。

福建66條中，經濟交流領域包含推動閩台兩地海關、檢疫、認證訊息互換，監管合作，加速閩台兩地食品、農產品、消費品貨物往來，過境福建參與歐亞大陸市場，部分進口採備案管理等。

海霆國際物流集團CEO戴治中認為，此舉確能協助台商拓銷大陸，尤其是中小企業，並布局一帶一路戰略。戴治中也建議，若以同等待遇來說，兩岸通關檢驗仍有改善空間，譬如相關標準逐步對接下，陸方可朝台灣合規商品在陸申請三證得以簡化，甚至朝免除方向推動，同時完善惠台措施對接、聯絡、詢問窗口，避免「看不懂也吃不到」的問題。

在福建經營高端茶葉市場的「80後」、台企聯青年團執行長王壯則認為，閩台氣候相近，許多台商在此從事農業，因此提出多項支持台資農企發展措施，符合當地特色；此外對台胞在閩購買自住房貸款申請，可享與當地居民同等待遇等，則可望解決台胞在大陸購屋「貸款難」問題，協助其落地生根。

不過，王壯也提到，以吸引人才來看，譬如開放對持有台灣會計、規畫、建築、金融、醫療、旅遊等執照之台胞，得以在自貿區內展開業務等政策，可望吸引人才赴陸，但若以範圍來看，自貿區對部分行業來說施展空間較有限，因此若要協助台胞登陸掌握市場機遇，未來應有逐步開放空間。

(中國時報)