防貿易戰 陸提議700億美元採購

中興通訊允諾付出總額17億美元罰款，與美方達成原則性協議，藉以解除美對中興禁令。（路透）

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中國時報
李文輝╱綜合報導

消除陸美兩國之間可能爆發的貿易戰，外媒6日引述消息人士透露，大陸在甫結束的美陸新一輪貿易談判中，提出採購近700億美元（約2.1兆新台幣）美國產品，代替川普政府放棄對陸加徵關稅懲罰威脅。同時，中興通訊允諾付出總額17億美元罰款，與美方達成原則性協議，藉以解除美方對中興禁令。

《華爾街日報》報導，在6月2至3日的第三輪陸美貿易談判中，陸副總理劉鶴帶領陸方團隊向美商務部長羅斯為首的美方團隊提出一套方案，包括陸企採購更多美國大豆、玉米、天然氣、原油、煤炭及製成品，估計第一年價值近700億美元。條件是，美須放棄對陸加徵關稅威脅。

據報導，談判過程中劉鶴明確告知羅斯，若華府推進對500億美元大陸產品徵收關稅計畫，大陸提出的上述採購提議將作廢。會後，新華社旗下官方微博「新華視點」也發文強調，「如果美方出台包括加徵關稅在內的制裁，雙方談判達成的所有經貿成果將不會生效。」

據路透報導，美國總統川普周二將與其貿易顧問會面，討論大陸提出的進口美國商品1年增加700億美元的提議。

此外，路透也援引消息人士報導，中興通訊4日已與美簽署原則性協議，將撤銷美商務部針對該公司的禁令。中興內部已證實該消息，一旦解禁，只需幾小時便可恢復對外營運。

消息人士透露，依初步協議，中興將被罰款10億美元，外加4億美元的第三方託管，以防止未來再度違規。美商務部計畫修改去年的和解協議，把中興當時已付的3億6100萬美元民事罰款一併列入，使得罰款總額達到17億美元。

(中國時報)

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