上億家產鬩牆 兄當街砍死弟

2018年06月07日 04:11 中國時報 李文正 、 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

圖為何姓凶嫌座車，警方封鎖採證。（張鎧乙攝）

在士林外雙溪分別經營錦鯉養殖場、釣蝦場的何姓兄弟，為了上億家產的土地糾紛，爭擾多年。哥哥何良鑑近日不滿弟弟將他所種植的農作物清除，昨竟持刀當街揮砍弟弟何良鍊20多刀，當場腦漿外溢死亡，何逞凶後往山區逃逸，警方全力緝凶中。鄰居感慨：「家家有本難念的經，有錢有什麼用！」

警方調查，何家男丁就這兄弟兩人，其父過世後，留下多筆土地給他們，其中，哥哥在外雙溪分得1塊上千坪土地，但因當時產權沒畫分清楚，弟弟在裡面也有1棟房屋，哥哥要求弟弟拿錢買路地，但遭拒絕。

弟拆工寮毀農作 埋殺機

今年2月間，弟弟報拆哥哥在裡面的另1間廢棄工寮，並雇挖土機自行開路，最近，哥哥在路上放置路障，弟弟不滿，就把哥哥種的農作物破壞一空，兩人為此多次衝突，埋下殺機，何兄還曾向家人說，弟弟拿磚頭打他。

昨天下午2點半，哥哥決定再找弟弟理論，但他身材較為瘦小，幾次扭打都吃虧，所以帶了1把菜刀，開車前往至善路3段巷口堵弟弟，2人碰面後，哥哥拔刀狂砍，弟弟身中多刀，最後逃至大馬路邊，重傷倒地死亡。

鄰居表示，何家是外雙溪大地主，但兩兄弟30多年來為錢反目，據了解，何的80多歲母親，經常要哥哥多讓弟弟一點，除了千坪土地外，何原本經營1家釣蝦場，後來也轉賣給弟弟，因帳目不清，弟曾要求貼補過去5年房租，讓何兄十分不滿。

此外，附近的錦鯉養殖場也有紛爭，何兄曾多次向鄰居友人抱怨弟弟，指他為錢已無情分。

下手20多刀 頭部致命傷

何良鍊位在至善路3段的釣蝦場仍正常營業，員工被警方約談時低調表示，只知道兄弟易手經營，但不了解之間的糾紛，而錦鯉場因土地權產問題，特別圍了一道圍牆，分清彼此界限。

檢警昨晚會同法醫初步相驗，發現死者身上被砍20多刀，也有防衛刀痕，致命傷在頭部，明天將解剖，查明死因。

警方指出，何駕駛寶馬轎車到現場，行凶後，徒步逃離，不排除衝突中也受到刀傷，並擔心他發生意外，已透過家人盼他出面投案。全案由北市刑大會同士林分局全力緝凶中。

(中國時報)