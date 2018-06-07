未惜手足情 3土地種禍根

2018年06月07日 04:11 中國時報 陳鴻偉 、 李文正 ／台北報導 ／台北報導

發生在外雙溪的何姓兄弟鬩牆命案，父親是當地大地主，30多年前，哥哥將釣蝦場經營權交給弟弟。何父過世後，何母希望家中2個兄弟能互相照顧，沒想到，彼此間還是為了3筆土地糾紛，數度衝突，更埋下行凶的導火線，令人不勝唏噓。

被殺死的弟弟何良鍊，原本在開計程車，在從哥哥手中，取得釣蝦場經營權後，又希望能擁有附近錦鯉池一半的產權，何母希望兄弟兩人和睦相處，所以要求哥哥分地。2年前，何兄將原本經營的錦鯉池分割一塊給弟弟，但心結並未就此化解。

弟弟分得部分錦鯉池後，反而將池填平，種上花草並追討租金300萬元，為此，弟弟還用磚頭攻擊哥哥，2人從此撕破臉惡言相向。今年過年全家團聚時，兄弟倆也吵個不停。

後來，何良鑑賣了一輛進口轎車付清，2人還蓋一個鐵圍籬，立在土地道路中，兄弟涇渭分明。

除遺產糾紛外，哥哥在祖厝旁花了百萬元興建房屋，反遭弟弟連續5次向北市府建管處檢舉違章建築，直到市府派人拆除，兩人怨懟因而加深，家中姊妹也無法協調，昨天到場招魂，難過地說不出話來。

附近鄰居說，哥哥體型較瘦小，弟弟身高180多公分，何母又勸「長兄如父」，要多禮讓弟弟，所以哥哥在過年前後遭到弟弟毆傷，無奈之下，只能向附近鄰居喝酒抱怨到痛哭流涕，但沒想到，最後會用如此激烈手段殺死弟弟。

(中國時報)