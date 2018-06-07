助理夜踹陳亭妃家門 父突自焚亡

黃遵僑常在臉書PO出與陳亭妃妹妹陳怡珍（左）的合影，顯露彼此感情不錯。（翻攝自黃遵僑臉書）

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中國時報
／台南報導

民進黨立委陳亭妃妹妹、台南市議員陳怡珍的助理黃遵僑，6日凌晨，酒後到陳家鬧事。黃父擔心兒子闖禍，兩度報警甚至向兒下跪磕頭攔阻。警方獲報到場，黃還腳踹大門企圖進屋，員警隨後將他帶回保護管束，未料，卻驚傳黃父返回西港老家後自焚身亡，動機不明。

35歲黃遵僑常在臉書貼出與陳亭妃、陳怡珍姊妹的合照，也曾發文指「妳永遠還是那麼美～我的女神」、「女神 晚安～期待夢裡僑遇妳~」但未指明對象，警方對黃為何到陳家鬧事三緘其口，外人也霧裡看花，衍生諸多臆測。

陳亭妃說，「小僑」工作認真，擔任妹妹司機助理近3年，無外界所說的感情問題，不知為何來家鬧事，她與妹妹發聲明指出，對黃家發生不幸，深感悲痛，正全力協助處理後事。

警方調查，黃遵僑6日凌晨3時，與友人喝酒後前往陳家騷擾，64歲黃父攔阻不成，兩度報警求助。警方抵達時，發現黃正在按陳家門鈴，上前阻止但黃不聽勸阻，警方制伏後帶回派出所保護管束。陳亭妃當下也受到不小驚擾，但表示不追究也不提出告訴，「等他酒醒就讓他回去吧。」

黃在派出所與父親數度爆發口角，並責怪父親「你都不相信我、不挺我」，氣氛僵持不下。清晨5時30分，警方見黃酒醒且情緒緩和，為避免黃與父親再爆口角，也擔心他重返陳家騷擾，開車護送黃返回住處，黃父則提早約10分鐘先開車返家。

不料，警方載黃抵住處時，驚見黃父引火自焚，黃目睹這一幕，衝上前企圖救火，受到波及。

警方說，黃父昨清晨5時許遇到鄰居喊想自殺，還託鄰居以後多照顧他的孩子，鄰居察覺怪異報警時，他已淋上滿身汽油自焚，目睹黃父燒死在自家庭院。

自殺防治專線：0800788995

(中國時報)

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