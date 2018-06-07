跑路娶菲妻 毒梟改開旅行社發財

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中國時報
／台北報導

刑事局海外緝逃打詐再見成效。台泰馬警方合作在馬來西亞檳城破獲專詐泰國民眾的電信詐騙機房，逮捕到洪偉哲、黃偉銓2名台嫌幹部及10名泰嫌。另毒品通緝犯李俊賢在2009年涉嫌自大陸走私1.5億元毒品來台，潛逃海外9年後，刑事局與菲律賓合作在6日押解回台歸案。

警方說，男子李俊賢，2009年與同夥戴長生等嫌，自大陸走私61公斤K他命，及第4級毒品先驅原料鹽酸羥亞胺123公斤來台。不料，因接應毒品的快艇擱淺，嫌犯將市值1.5億元的毒品丟包在桃園海邊，遭警方破獲。

在大陸負責與毒梟接洽的李嫌，見同夥被捕，畏罪滯留大陸，後輾轉逃至菲國躲藏。駐菲聯絡官請菲國移民局協緝，去年7月將李嫌緝獲到案。

李供稱，當年妻子與3名年幼小孩都在台灣，因為還要養妻小，所以不敢回台。躲到菲國後，另娶當地菲國女子，2人經營專做大陸遊行團的旅行社，平均1年營業額超過台幣3000多萬元，每月固定匯給前妻約4萬元生活費。但警方懷疑他從事地下匯兌或幫詐團洗錢，將再擴大偵辦。

此外，在馬國查獲的台籍詐騙犯為38歲洪偉哲與23歲黃偉銓，2人都曾在國內從事詐騙遭逮，其中，黃還是詐欺通緝犯。2嫌從基層話務員做起，逐步成為詐團幹部，並多次赴東南亞等國招募、傳授詐騙技巧給泰嫌，改騙泰國民眾。兩嫌落網後，矢口否認，辯稱僅幫忙採買生活用品。

警方初估，該集團成立月餘，已詐得泰銖40萬元，全案由3地警方共同偵辦。

(中國時報)

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