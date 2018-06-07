校園全裝冷氣 挨批亂放風聲

2018年06月07日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

氣溫持續飆高，北市教育局上月底發文教育部，將冷氣機列為校園「基本設備」，台北市長柯文哲喊出國中小全面加裝冷氣，正在研議相關辦法。不過有家長向議員許淑華抱怨，原本已在募款準備買冷氣機，現在突然冒出新政策，讓大家無所適從，不知該等市府拍板，還是先自行負擔，質疑市府未定案就亂放風聲。

有家長向許淑華抱怨，原本正在替孩子募資裝設冷氣，市府消息一出，馬上影響到募款意願，還有家長質疑，學校冷氣才剛裝好，若未來政策確定上路，市府要把錢退給家長嗎？

未提配套 皮球踢給中央

許淑華強調，市府若真有決心要做，用地方教育發展基金就能採購冷氣機，根本不用經過中央同意，行文教育部等同將皮球踢給中央，且至今未提出完善配套，就讓家長以為勢在必行，根本是虛晃一招。

議員王欣儀昨也在市政總質詢指出，許多國小教室悶熱無比，近來實測室內溫度高達33度以上，她去年底爭取教室全面加裝冷氣，按國民教育法第8-1條，市府可依照需求在中央基準上增訂冷氣為基本設備，發函教育部備查即可，卻因行政作為不積極，導致時程一再延宕。

最快要4年 還需台電洽談

她要求教育局立刻發函給尚未裝設冷氣的78所學校，由市府負擔經費，盡快找技師針對電源改善評估，在最短時間內讓學校完成第一期改善工作，以便後續加裝冷氣。

對此，柯文哲回應，預計中央會回文請地方政府自行斟酌辦理，這樣就解決了，不過單一學校簡單，一下子200多個學校，還牽涉到契約容量、電力線更改問題，還要跟台電商談。

教育局主祕陳素慧則補充，冷氣政策還在評估中，全市236校預計10月完成評估，不過即使裝冷氣也不可能一次到位，最快要4年時間，將再透過家長聯合會向家長說明。

(中國時報)