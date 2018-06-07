新北涼策 九年級教室裝冷氣

2018年06月07日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

天氣炎熱，大台北地區5月均溫打破30年來紀錄，新北市議員林金結6日在市政總質詢中，要求市府要替國中小教室裝設冷氣，不要再讓學生們流著汗上課，市長朱立倫承諾，今年底前將針對有升學需求的九年級學生教室，全面安裝冷氣，其他年級以通風、降溫方式改善。

其他年級改善通風及降溫

市議員劉美芳也質詢台北市、桃園市都能宣布全面裝設冷氣，為何新北市不能？朱立倫說，新北市府當然能直接宣布全部教室安裝冷氣，但片面開支票是「不負責任的做法」，必須要循序漸進改善，新北市要從減熱降溫、智慧節能及分階段裝冷氣等三方面同時並進。

朱立倫說，新北市不會為政治而政治，一定是針對政策提出完整的配套措施。新北市過去數年已花費超過10億元，針對校園屋頂施作隔熱、降溫、防熱設施，這些錢已可替全市一半校園裝上冷氣，但新北市府重點在於智慧節能，如果貿然加裝冷氣，電從哪裡來？一來與智慧節能政策相違背，二來對電力消耗造成負擔。

屋頂防熱設施 智慧節能

朱立倫也說，以一間教室加裝冷氣20萬元估算，全市校園保守估計需要20億元經費，市府目前未編列此預算，且各地與各校需求不同，必須因地制宜、因校制宜，目前可以針對有升學壓力與需求的九年級教室，今年底前全部安裝冷氣，但學校需擔負使用者付費原則，其他年級仍暫時採行通風、降溫及節能方式改善，但若有家長或議員配合款支持安裝冷氣，市府也不會反對。

新北市教育局指出，新北市公立國中小已有1200間教室安裝冷氣，其中九年級教室已有456間裝設冷氣，預計今年底前評估實際需求及區域環境因素後，依序將剩餘636間將全數安裝完成，以每間教室20萬元計算，初估需1億2720萬元經費，將從教育基金剩餘款中支應，電費部分以使用者付費為原則。

(中國時報)