推動社宅 桃市府配套出爐

中路二號社會住宅工程進行中，預定2019年3月竣工，給弱勢溫暖的家。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

桃園市社會住宅分階段推動約1萬2000戶公辦自建社宅，市長鄭文燦表示，市府同時配合推動租金補貼、包租代管、都市更新等方案，持續以多元方式推動設置桃園社會住宅。

首階段4000戶 獲補助60億

市府表示，第一階段規畫自建10座基地，共4000戶社會住宅，目前社宅採取租金折抵融資利息，差額部分需透過補貼方式支應，目前已獲得內政部同意補助非自償性部分經費約54億5000萬元，融資利息補助約5億8000萬元，總補助經費約60億3000萬元。

市府並配合編列約45億2000萬元住宅基金，預計10個社宅興建將需要205億元經費，市府會爭取內政部更大的支持，讓社宅工程進行順利。

第二階段部分將以無償撥用及租用為優先，其次才是有償撥用，市府會努力協請內政部協助取得土地，目前已確定規畫設置包括楊梅金門新村、平鎮南勢一號、蘆竹A10站、中壢區南富台、北富台、平寮段、福德段、中興巷及桃園東門段等總計9處基地，共2000戶社宅，其中中壢中興巷及桃園東門段2處是都更案，其餘7處則是社宅興建案。

二階段6000戶 土地待協調

而內政部也提列第二階段總計約4000戶的社宅儲備基地，責由都發局盤點內政部主動提供的社宅土地情況，進行後續規畫。

鄭文燦表示，3月內政部同意桃園航空城都計中繼住宅興建方案約1170戶，未來航空城整體安置妥善後，這些中繼住宅也會改成社宅繼續營運，再加上桃園及石門2個水利會也將與市府合作推出社宅興建方案，目前規畫於大溪原住民族文化會館旁試辦50戶原住民族專屬社宅，興建總數待市府與水利會協商後確定。

(中國時報)

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