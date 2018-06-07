主要住宅區試辦 8月1日起周日免費

2018年06月07日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市議員鄭功進、張雅旻等人6日在市議會中，質疑台中市路邊停車的收費時間過長。台中市交通局長王義川指出，自8月1日起，主要住宅區將試辦周日不收費，平日收費時間由晚間20時調整提前為18時止；商業區截止自22時提前為20時，增進民眾福利。

商業區截止時間也檢討 ，鄭功進說，台中市汽車收費停車格平均每4格就有1格收到晚上10點，高達25.83％（6475格），比例顯然過晚。許多基層收費員都私下透露，必須協調長達14小時輪班；只要輪晚班回到家都晚上11、12點，毫無家庭生活可言。

王義川當場宣布，自8月1日起，台中市主要住宅區將試辦周日不收費，並將平日收費截止時間由晚間20時提前18時止；商業區部分，因停車需求量較大，為讓停車位有效轉換，將檢討收費截止時間自22時提前為20時。

逐步推動行動支付繳費

王義川說，台中市停管基金從103年2.73億元，累積提升到15億元，停車收費時間可調整提前；目前全市約有2萬5000格停車格有收費，停車收費截止時間到晚上22時僅剩約6000格，將盡速調整收費截止時間。

市議員陳世凱、王立任則關心其它縣市試辦「自主開單停車格」，民眾停好車、用手機掃描路邊QR Code，輸入車牌就可建立停車單，以行動支付繳費。王義川表示，目前包括高雄、台南等縣市都在試辦，市府也到高雄市考察，並評估台中用路人特性與停車經驗，積極導入相關措施，預計今年可逐步推動。

(中國時報)