阿里山林鐵處 7月1日掛牌

圖為竹崎鄉交力坪35K處，6日發生大量土石滑落，1小段鐵路遭覆蓋，經過搶通後，順利試車。（呂妍庭翻攝）

友善列印
中國時報
／嘉縣報導
阿里山森林小火車，停駛3個月，正積極檢修試運轉。（呂妍庭攝）

阿里山森林小火車本線1至3月共發生4次脫軌意外，已從3月停駛至今，因森鐵營運權移撥在即，目前森鐵處正積極進行試運轉中，至於新成立的阿里山林業鐵路及文化資產管理處也預計7月1日掛牌上路，初步規畫既有森鐵員工將全數移撥納入新單位，至於員工擔心換新老闆恐影響薪資待遇，林務局表示已向農委會爭取更好的待遇條件。

3月停駛 全面檢修

台鐵局阿里山森鐵管理處在森鐵今年第4度脫軌後，3月分對外宣布嘉義至十字路本線停駛檢修3個月，將進行機車頭、軌道等全面檢修、養護，隨森鐵檢修進入倒數，1日起小火車已重現江湖，按既有班次，平日1班，假日3班次頻率往返嘉義至十字路「試車」，以確認檢修狀況。

不過6日一早試車前，傳出因山區前一晚大雨，竹崎交力坪35公里處有大量土石滑落，造成坍方，部分鐵道因此遭覆蓋，一度傳出暫停試車，經緊急搶修後，森鐵處長林治平表示，連日來的試車都沒有太大問題，昨經工班人員搶修後，也如常試車，目前試營運狀況良好，如無意外或重大缺失，試車完就會報請交通部實勘，盡快復駛。

因行政院2017年6月15日核定，阿里山森林鐵路回歸林務局，並成立專責機關營運，即將成立的阿里山林業鐵路及文化資產管理處經核備後7月1日將掛牌，屆時除森鐵處員額全數移撥，嘉義林管處的鐵路課也納入新單位。

昨日試車 又遇坍方

至於原有森鐵員工最擔心的薪資待遇等問題，嘉義林管處表示，已積極爭取保障森鐵處員工福利，除參照台鐵局現有制度，訂定管理規章外，亦爭取更好的待遇條件，以爭取優秀員工留任，絕對不會造成員工權益受損，目前管理規章、薪水福利待農委會核定後，就會舉辦理說明會。

(中國時報)

主要住宅區試辦 8月1日起周日免… 荖葉棚架新生命 變地景藝術

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。