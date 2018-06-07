阿里山林鐵處 7月1日掛牌

2018年06月07日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

阿里山森林小火車，停駛3個月，正積極檢修試運轉。（呂妍庭攝）

阿里山森林小火車本線1至3月共發生4次脫軌意外，已從3月停駛至今，因森鐵營運權移撥在即，目前森鐵處正積極進行試運轉中，至於新成立的阿里山林業鐵路及文化資產管理處也預計7月1日掛牌上路，初步規畫既有森鐵員工將全數移撥納入新單位，至於員工擔心換新老闆恐影響薪資待遇，林務局表示已向農委會爭取更好的待遇條件。

3月停駛 全面檢修

台鐵局阿里山森鐵管理處在森鐵今年第4度脫軌後，3月分對外宣布嘉義至十字路本線停駛檢修3個月，將進行機車頭、軌道等全面檢修、養護，隨森鐵檢修進入倒數，1日起小火車已重現江湖，按既有班次，平日1班，假日3班次頻率往返嘉義至十字路「試車」，以確認檢修狀況。

不過6日一早試車前，傳出因山區前一晚大雨，竹崎交力坪35公里處有大量土石滑落，造成坍方，部分鐵道因此遭覆蓋，一度傳出暫停試車，經緊急搶修後，森鐵處長林治平表示，連日來的試車都沒有太大問題，昨經工班人員搶修後，也如常試車，目前試營運狀況良好，如無意外或重大缺失，試車完就會報請交通部實勘，盡快復駛。

因行政院2017年6月15日核定，阿里山森林鐵路回歸林務局，並成立專責機關營運，即將成立的阿里山林業鐵路及文化資產管理處經核備後7月1日將掛牌，屆時除森鐵處員額全數移撥，嘉義林管處的鐵路課也納入新單位。

昨日試車 又遇坍方

至於原有森鐵員工最擔心的薪資待遇等問題，嘉義林管處表示，已積極爭取保障森鐵處員工福利，除參照台鐵局現有制度，訂定管理規章外，亦爭取更好的待遇條件，以爭取優秀員工留任，絕對不會造成員工權益受損，目前管理規章、薪水福利待農委會核定後，就會舉辦理說明會。

(中國時報)