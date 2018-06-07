荖葉棚架新生命 變地景藝術

2018年06月07日 04:11 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

前年尼伯特颱風重創許多台東鄉親賴以維生的荖葉園，在藝術團隊巧思下，原本堆放在掩埋場的鋼筋、水泥柱，被搬到南迴線大鳥海邊，打造成一座山，安靜而碩大的作品，在海岸線上提醒人們以尊敬的心面對天地，也成為南迴線打卡新亮點。

安靜大山 隱喻敬天

台9線432.5K台東縣大鳥海邊新近矗立起一座長30公尺、高4公尺的「山」，以一根根水泥柱為基座，天空用廢棄鋼筋對接拉出鏤空的不規則山稜線，安靜地在碧海藍天中，與太平洋的黑潮遙遙相望，該件地景藝術出自曾製作2016台北世大運聖火台的「豪華朗機工」創作團隊。

荖葉雖然被列為不健康作物，卻養活不少台東人，前年經尼伯特颱風以17級強風摧枯拉朽，台東市區荖葉園幾乎全倒，不少人頓失依靠，而災後荖葉園斷落的水泥柱、外露的鋼筋彎曲生鏽，更是一片狼籍，這些原本被堆放在垃圾掩埋場的水泥柱與鋼筋，經由藝術家巧思，在大鳥海邊有了新生命。

循環再生 融入美景

「豪華朗機工」團隊表示，人類不斷取用大地資源，卻忘記了天地循環的道理，希望藉由這座「山」提醒人們，應該以尊敬的心面對天地，才能讓美麗持續，而將來這座「山」將也會隨著天地的自然運作緩緩消失，該創作取名為「在屾」就是要向「後山的山」及土地致敬。

台東縣政府辦理「南方以南」大地藝術節，邀請20組藝術家在南迴線進行創作，從台東最南端的南田村，到太麻里鄉，都有各式地景藝術作品與在地的文化、地景相結合，「在屾」即是其中之一，藝術家將生命的循環再生，融入自然美景當中，已經成為南迴線的打卡新亮點。

(中國時報)