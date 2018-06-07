蔡衍明基金會 贈弱勢端午紅包

2018年06月07日 04:11 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

蔡衍明愛心基金會6日與亞東技術學院、板橋區華德里辦公室舉辦「公益青年-送愛下鄉趣」活動，與社區弱勢邊緣戶的長者們齊聚里民活動中心，基金會副執行長徐海倫與亞東技術學院校長黃茂全、板橋區華德里里長陳寶鈺親手致贈長者們慰問金，預祝大家端午佳節愉快。

蔡衍明愛心基金會自2015年起與學校單位合作，辦理關懷社區弱勢邊緣戶的活動，迄今合作學校已達27所，由基金會提供每所合作學校100名的名額，捐贈每位邊緣戶5000元慰問金，迄今已幫助1萬3023戶，致贈慰問金達6557萬元。

6日的活動在板橋華德里里民活動中心舉辦，除了致贈每位弱勢邊緣戶慰問金外，還特別分送每人1包池上米，以最實質的方式，幫助需要幫助的人。

蔡衍明愛心基金會副執行長徐海倫表示，每年3大節的前夕，蔡衍明愛心基金會都會與全台27所大學的同學共同辦理送愛下鄉的活動，致贈社區裡的低收入戶及弱勢孤老每戶5000元的佳節慰問金，目的是讓青年學子深入各鄰里接觸需要幫助的人，親身從事愛心工作。

徐海倫強調，「關懷弱勢、孝親敬老」是基金會董事長蔡衍明最為重視，因為孝道是中華民族傳統的美德，希望透過大學生走出校園，走入社區，關懷社區弱勢的長輩，將孝順成為習慣的理念，擴及到每個角落，為社會帶來更多的愛與關懷。

亞東技術學院校長黃茂全表示，非常感謝蔡衍明愛心基金會，給予亞東技術學院的師生走出校園關懷弱勢的機會，把愛心送到社區每個需要幫助的角落，讓學生從服務過程中學習成長。

(中國時報)