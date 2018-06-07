5坪小廟香火旺 逾400戲棚尬場

鹿草鄉占地5坪大的余慈爺公廟，6日舉行祝壽儀式，信徒請來酬神的歌仔戲、布袋戲棚多達400多棚，分布在高鐵高架道路兩旁，幾乎看不到盡頭。（呂妍庭攝）

友善列印
中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣鹿草鄉占地5坪大的余慈爺公廟，每年農曆4月23日聖誕，信徒請來酬神的歌仔戲、布袋戲棚從最早數十棚，持續壯大到今年的400多棚，6日400多棚布袋戲，加上30多棚歌仔戲如大軍壓境，環繞在余慈爺公廟四周，大陣仗拚場，場面十分壯觀，早已被稱作是台灣的「廟會奇蹟」。

位於鹿草鄉後寮村嘉167線旁的余慈爺公廟建於1970年，40年前擴建成現今5坪的宮廟，廟體雖小，卻香火鼎盛，每年農曆4月23日祝壽誕辰當天，眾多信眾都會邀請布袋戲、歌仔戲到場酬神還願，40多年來已成一種慣例，難得的是，酬神規模一年比一年盛大，絲毫不受景氣影響。

原本酬神戲棚多維持在200多棚，這2、3年不停膨脹，去年已增加到370棚，今年光布袋戲就一舉突破430棚，如加上歌仔戲，數量恐近500棚，連廟方都說信眾實在是太熱情了，酬神戲團已多到數不清，光是高鐵軌道下方兩側道路布袋戲棚就綿延1、2公里，連行經車輛都忍不住放慢車速欣賞上百戲棚尬場難得一見場面。

劉姓廟公表示，余慈爺公廟才40多年歷史，小廟卻有如此規模的祭典儀式，靠的是余慈爺公「有靈感」，尤其昨下午吉時上百戲棚同時開演時，現場鑼鼓喧天，百聲齊揚，十分熱鬧。

(中國時報)

低租金行騙 假房東月入50萬 老屋活化 竹市月補助最高10K

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。