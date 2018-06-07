5坪小廟香火旺 逾400戲棚尬場

2018年06月07日 04:11 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣鹿草鄉占地5坪大的余慈爺公廟，每年農曆4月23日聖誕，信徒請來酬神的歌仔戲、布袋戲棚從最早數十棚，持續壯大到今年的400多棚，6日400多棚布袋戲，加上30多棚歌仔戲如大軍壓境，環繞在余慈爺公廟四周，大陣仗拚場，場面十分壯觀，早已被稱作是台灣的「廟會奇蹟」。

位於鹿草鄉後寮村嘉167線旁的余慈爺公廟建於1970年，40年前擴建成現今5坪的宮廟，廟體雖小，卻香火鼎盛，每年農曆4月23日祝壽誕辰當天，眾多信眾都會邀請布袋戲、歌仔戲到場酬神還願，40多年來已成一種慣例，難得的是，酬神規模一年比一年盛大，絲毫不受景氣影響。

原本酬神戲棚多維持在200多棚，這2、3年不停膨脹，去年已增加到370棚，今年光布袋戲就一舉突破430棚，如加上歌仔戲，數量恐近500棚，連廟方都說信眾實在是太熱情了，酬神戲團已多到數不清，光是高鐵軌道下方兩側道路布袋戲棚就綿延1、2公里，連行經車輛都忍不住放慢車速欣賞上百戲棚尬場難得一見場面。

劉姓廟公表示，余慈爺公廟才40多年歷史，小廟卻有如此規模的祭典儀式，靠的是余慈爺公「有靈感」，尤其昨下午吉時上百戲棚同時開演時，現場鑼鼓喧天，百聲齊揚，十分熱鬧。

(中國時報)