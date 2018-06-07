老屋活化 竹市月補助最高10K

2018年06月07日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市城區發展的早，巷弄間有為數不少的高齡老屋亟待活化，市府為此推動「老竹塹．老屋味」老屋活化經營補助計畫，鼓勵經營業者透過創意方式，舉辦藝文活動為老屋注入新生命，每月可領1萬元租金補助。

市長林智堅6日赴飲室繪友展覽空間，了解老屋活化的歷程及巧思，同時宣布市府推動租金、修繕雙補助計畫，號召市民共同為老屋活化盡心力，增添歷史人文地景。

飲室繪友由32歲年輕屋主陳星豪及一群年輕藝術家進駐，成功讓阿公的老房子活起來，雙層建物結合咖啡館及藝術展場、畫室，使這棟曾是台灣第1間塑膠燈籠工廠的65年老屋，搖身一變成為文青最愛的藝術空間。

文化局表示，市府首度編列120萬元預算，針對老屋（1971年興建完成者）活化經營業者，提供每月最多1萬元的租金補貼，鼓勵市民及民間單位進駐老屋，透過藝文活動使在地歷史故事和文化傳遞到城市各角落。

此外，該計畫配合文化部推動的「私有老建築保存再生補助計畫」，針對具文資潛力的老建築提供修繕補助，可依「建物整修」及「修復技術、培力及教育推廣」申辦補助，最高補助上限可達5成。

新竹古城區的老屋保存，長期是文資團體關心的議題，林智堅推動「保存老空間」，3年多來已指定17處歷史建築，保存珍貴古蹟，他鼓勵有興趣的年輕人，可透過老屋活化一圓創業的夢，為老空間注入新生命。

(中國時報)