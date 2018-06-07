天下第一攤金賞 菜籃族上市場學畫

天下第一攤金賞新增「崛起新市力」鼓勵新型態攤商，首度報名的士東市場「Go 2 Paint畫畫趣文創藝術工作室」吸引許多婆婆媽媽到市場裡賞畫、學畫，打造市場新美學。（台北市產業局提供）

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中國時報
／台北報導

台北傳統市場界最高榮譽「天下第一攤」金賞得主6日揭曉！今年報名人數為歷年之最，有146家攤商角逐14座金賞名額，包含中崙市場的可麗露、士林市場的杏仁蘇、大直市場的小農市集等皆榜上有名，另增設「崛起新市力」鼓勵新型態攤商，展現市場旺盛生命力。

杏仁豆腐、沙魚烟、生魚丼飯等美食一字排開，令人食指大動，北市府昨舉辦「天下第一攤」金賞頒獎典禮，比賽分為名媛甜點鑑賞、崛起新市力、市場新鮮貨及部落客最愛等4大類，最終選出14攤得主，老店新秀共聚一堂，以「食」會友拚高下，現場宛如一場美食嘉年華。

為了鼓勵新型態及二代攤商接棒，另新設「崛起新市力」類，由士東市場「Go 2 Paint畫畫趣文創藝術工作室」、大直市場「五記沙魚烟」，以及網友評價CP值超高的華山市場日本料理店「合掌村」獲得金賞。

Go 2 Paint畫畫趣負責人李聿婷開心表示，原先是想讓跟著媽媽來買菜的孩子有個塗鴉空間，沒想到也吸引許多婆婆媽媽前往學畫、賞畫，期盼藉此打造市場新美學。

台北市長柯文哲致詞時說，台灣夜市、小吃已成為國外遊客眼中的在地特色，希望透過軟硬體的提升、美食評選，多管齊下，鼓勵攤商創新也吸引更多消費者。

台北市場處6月起將陸續推出「漫遊新市界」活動，攜手網路紅人「星期天配音是對的」，透過聲音帶民眾走訪6大市場 ，7月則邀請「地方媽媽秀娥」以直播方式教民眾在家做好料，活動訊息可「台北傳統市場節」臉書粉絲團專頁查詢。

(中國時報)

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