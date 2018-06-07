溪南大團結 陳歐珀成立後援會

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中國時報
／宜蘭報導

民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀6日偕同羅東鎮長參選人黃素琴、縣議員劉添梧等人，成立「羅東鎮五合一候選人後援會」，陳歐珀認為，羅東鎮是宜蘭縣溪南地區最重要的鄉鎮，「羅東贏，宜蘭縣長就能贏！」盼能透過後援會的成立集結力量打贏選戰。

為了凝結黨內力量，陳歐珀邀請前縣長林聰賢競選縣長時的羅東後援會長李文裕，由李擔任後援會會長，李文裕指出，縣長是要領導全縣，是非常重要的角色，而陳歐珀具備條件，他會全力支持陳歐珀選縣長。

縣議員劉添梧讚譽陳歐珀，指陳有遠見、用心，在地方服務的成績是有目共睹，這次選戰羅東如果贏，縣長選舉就能贏，羅東的黨公職會團結贏得勝選。

從縣議員選舉轉戰選羅東鎮長的黃素琴，坦言羅東鎮的選情氛圍比較低迷，但羅東還是有很多未來，如後火車站地區的規畫、轉運站設置等，如何讓青年回流、讓年輕人回鄉打拚，是她未來會努力的方向。

陳歐珀表示，羅東鎮是溪南地區最重要的城市，縣市長的視野跟遠見會決定城市的格局，縣市長的專業跟能力會影響城市的進步，他選定羅東鎮作為團結行動列車的第2站，以後援會的成立作為起手式，這正是象徵羅東領航出發。他說，未來與黃素琴等人一起並肩作戰，從羅東開始，有信心在溪南打出漂亮的一仗。

(中國時報)

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