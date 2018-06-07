國際智慧城論壇 讚台南像隱藏寶石

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中國時報
／台南報導

國際智慧城市論壇（簡稱ICF）正在英國倫敦舉辦全球7大智慧城市年度高峰會，台南市副市長張政源率團前往參加，並將「台南經驗」帶上國際舞台，分享運用資通訊科技打造友善城市環境。曾參訪台南3次的ICF主席兼創辦人約翰，更用「隱藏的寶石」稱讚台南。

約翰指出，台南的科學園區、文化深度、蘭花產業、新農人及成功大學、海東國小等充滿活力與創新思考的環境，都讓他印象深刻。台南的資源如此豐厚，還擁有迷人與不平凡的港口、歷史建築及景點，怎麼可以像「隱藏的寶石」一樣，沒讓別人知道？

張政源也認同如此形容，並說台南是台灣的文化首都，不只文化、美食、旅遊聞名全台，更是台灣的產業重鎮，像台積電等重要科技產業都落腳台南，希望透過ICF全球高峰會，讓台南與全世界產生更緊密的聯結，幫助台南重新擦亮寶石，在全世界發光發亮。

約翰還提到參訪奇美博物館的經驗，指他曾試拉非常昂貴的小提琴，但因技術差，拉出來的琴音不太好聽。但他對奇美免費出借名琴給需要的小提琴家出國比賽，非常感動，除常對朋友說，來台南一定要參訪奇美博物館外，也詢問台南如何運用智慧策略，協助觀光客獲得更多旅遊資訊與服務。

鑑於台南芒果節將於6月23日至7月舉辦，市府觀光旅遊局長王時思也邀請ICF貴賓，下個月前來台南旅遊，因為台南芒果正盛產，請他一定要來品嘗。

會場還播放台南的簡介影片，介紹台南市的文化、小吃與觀光特色，以及準備台南在地的鐵金剛鳳梨酥，讓來自世界的貴賓品嘗，大家都聽得「津津有味」。

(中國時報)

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