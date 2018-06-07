2年新生數掛零 偏鄉國小暫不裁撤

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中國時報
／宜蘭報導

受到少子化影響，國小新生入學人數不斷減少，宜蘭縣今年小學新生入學人數全縣有6個分校或人數不到10人的分班，新生人數只有個位數，其中位在原住民鄉的四季國小茂安分班，更是連續2年新生數掛零，全校維持6名學生，縣府教育處表示，因為茂安分班的性質特殊，暫時還不會遭到裁撤，另外要到7月1日才會確定今年新生人數及班級數，或許會有學生戶籍遷入，打破新生數連續掛鴨蛋的窘境。

根據宜蘭縣政府教育處統計，今年預計國小新生報到人數為3220人，比去年減少72人，與2015年的3556人相較，減少了336人，但因為今年還有不少生肖屬龍的孩童會入學，出生小孩較多，否則小學新生人數恐將減少得更明顯。

值得注意的現象是，宜蘭縣今年將有6所分校或總學生人數不到10人的分班，新生的人數都只有個位數，分別是龍潭國小匏崙分校4人、內城國中小化育分校1人、四季國小英士分校4人、大同國小松羅分校2人、大同國小樂水分校6人，四季國小茂安分班0人，這也是茂安分班連續第2年新生人數掛零。

家長擔心說，一旦茂安分班今年仍然沒有新生入學，全校學生人數將繼續維持6人，三年級、五年級、六年級都只有1名學生，此一情況如果未能獲得改善，即使是屬於原民鄉的特殊條件，茂安分班恐難逃被裁併的命運。

(中國時報)

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