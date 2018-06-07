鹿港夜龍舟 重現經典隔岸拔河

鹿港慶端陽夜光龍吸睛，夜間賽龍舟掀起轟動，夜光龍游出夜的璀璨光彩。沿岸燈飾還擴大到鹿港老街、天后宮、公會堂、體育館等，讓鹿港愈夜愈美麗。（吳敏菁翻攝）

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中國時報
／彰化報導
今年更重現相隔28年的「隔岸拔河」經典，6日縣長魏明谷（中）在鹿港為系列活動先熱身，揭開序幕。（吳敏菁攝）

五月鑼鼓響半天！鹿港慶端陽名列全國12大節慶，夜間賽龍舟掀起轟動，對岸也組隊報名，划成全國最大規模，今年更重現相隔28年的「隔岸拔河」經典，輸了得跳水；彰化市公所也在屈原後代屈家村舉辦陸上龍舟、立蛋、小朋友吟詩和歌仔戲等，注入文藝特色。

鹿港慶端陽邁向第41屆，3年前開創夜間划龍舟，河岸LED燈飾還將從福鹿溪游向鹿港老街、公會堂和藝術村及體育場等，讓鹿港不僅越夜越美麗，系列活動更持續擴大1個月。

彰化縣長魏明谷表示，划龍舟獨創夜間傳統，吸引大陸廈門組隊參賽，台南、雲林也來觀摩，更創經典「隔岸拔河」，還有「拋繡球」添趣味，系列「南北管戲曲表演」、「魯班公宴」等處處可感受端午風情，6月15至18日在鹿港藝術村還推出水舞秀，並提供免費接駁車。

鹿港鎮長黃振彥說，魏明谷創意打響夜間賽龍舟，當晚就吸引7萬多人，小鎮為之沸騰，民宿、旅館和小吃、特產等也紛紛進駐，除體驗民俗與工藝，還可賞古蹟、品嘗小吃。彰化市公所寶里居住30餘戶、近百位屈原後代，2012年湖北省宜昌市秭歸縣特地按照秭歸屈原祠屈原銅像，製作縮小比例相贈。公所將在寶里景觀公園舉辦屈原文化節。市長邱建富說，當天有陸上龍舟親子DIY、立蛋、肉粽品嘗和祭拜屈原和大竹國小吟詩及歌仔戲表演等熱鬧活動。

(中國時報)

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