六輕停車定檢冒火光 引起虛驚

2018年06月07日 04:11 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

網路傳出5日晚間台塑六輕發生火警，從遠處可見明顯火光，六輕6日澄清是塑化公司烯烴1廠進行停車定期檢驗作業，過程中會有部份氣體排至高架燃燒塔燃燒，此為工廠停車正常現象，請民眾不必驚慌。

5日下午6點許網路傳出台塑六輕廠區發生火災，1團火光不斷冒出濃煙，網友並PO出照片與影片，臨近六輕的雲林縣台西、麥寮鄉與彰化縣大城鄉的民眾也表示肉眼就可看見火光，讓他們非常擔心。

有網友打電話通報雲林縣環保局，環保局答覆六輕事前即有通報將進行停車定檢作業，但網友質疑環保人員是否在現場進行控管與檢測、有沒有了解通報後的情況、濃煙是否會對人體健康造成威。

住在六輕附近的民眾說，5日晚上六輕的燃燒塔持續發出2、3小時火光，塔上方濃煙密布，看得令人觸目驚心，很難相信這是正常的停車檢測過程，希望相關單位能設法追蹤了解，才能讓六輕周邊住戶免於恐懼。

六輕表示，廠區塑化公司烯烴1廠預定於2018年6月3日至11日進行停車定檢作業，過程中因應製程調整，會有部份氣體排放至高架燃燒塔，期間可能會有火光，此為工廠停車的正常現象，請民眾不必驚慌。

六輕強調停機後將管路中的殘留原物料送到燃燒塔加以焚燒，才是確保安全的做法，其燃燒量都在規定範圍內，環保稽查人員均在廠內隨時管控，絕非是外傳的火警或爆炸事件。

(中國時報)