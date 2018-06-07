員農畜保科 「取精」專業一把罩

2018年06月07日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

張羽伶、林柏全、陳郁苡與姚友翔都是農家第3代，就讀員林農工畜產保健科，他們不僅很快就可以辨別雛鴨是公的還是母的，張羽伶、林柏全還具備幫公豬「取精」的專業，今年4人順利錄取屏東科技大學農業公費專班，也是台灣未來農業的新希望。

員林農工校長林玉芬說，張羽伶、陳郁苡、林柏全及姚友翔都是在農村長大，從小不是在自家畜牧場幫忙養豬，就是到田裡插秧或割稻，早已習慣早起晚睡的辛苦，且喜歡接受農業挑戰，員農畢業後，毅然決定要到屏東科大農業專班深造。

帶你到豬舍「取精」！張羽伶與林柏全的家裡都養有1、2000頭豬，就讀員農的3年，專門研究豬隻的飼養與繁殖，他們說，早期台灣「牽豬哥」1隻公豬只能配1隻母豬，現在取而代之的是「人工授精，1隻公豬可以配10隻」。

兩人6日在學校豬舍示範為公豬採精，林柏全輕鬆俐落就讓公豬爬上「假母台」，張羽伶在旁解說「1頭公豬適合每3天採1次精，每次採集的精液稀釋可供10隻母豬人工授精配種」，公豬就不用養那麼多，訓練公豬採精要很有耐心，不可有粗暴或凌虐動作。

夏天「量」會變少喔！林柏全順利幫公豬完成採精，共採集到150CC精液。他解釋，平時公豬每次可採200至250CC，但因夏天太熱 ，豬的性慾降低，量也會減少。

(中國時報)