遭突襲偷拆 礁溪天主堂毀損

2018年06月07日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

具有暫定古蹟身分的礁溪天主堂，因程序未走完，宜蘭縣文化局也未即時辦理展延，6日被民眾發現建物遭拆掉大半，文化局趕緊派人前往現場制止工人作業，啟動暫定古蹟程序，另依據《建築法》向拆除單位開罰3000元，並將緊急召集文資委員會議研議後續處置方案。

興建於1963年的礁溪天主堂，去年11月被文化局列冊追蹤，但因所收到的提報資料有誤，導致文化局沒能即時審議通過列為縣定古蹟或歷史建築，也未在6個月期限屆滿前辦理展延作業，結果礁溪天主堂就在空窗期間遭到突襲拆除大半。

破壞歷史建物 罰3000

文化局長李志勇表示，礁溪天主堂土地所有權大部分屬於財團法人天主教會台北教區，少部分是國有財產署所有，地上建物則全屬台北教區產權，區分為礁溪天主堂、辦公室及宿舍、慈惠幼稚園、文聲復健院等4棟建築。

他說，遭到破壞拆除的部分包括天主堂天花板被拆掉一半、天主堂後方工作準備間幾乎全毀、辦公室及宿舍部分拆毀、文聲復健院的牆面遭挖空拆除等，但主要結構沒有動到，幼稚園部分還保持完整。

文化局指出，礁溪天主堂依文資審議程序屬列冊追蹤狀態，在發現部分建築物遭到拆除後，代理縣長陳金德立即裁示依據《文化資產保存法》規定，將該棟建物列為暫定古蹟。

亡羊補牢 增巡邏人力

另外，縣府也要求警察局配合增加巡邏人力，加強設施維護措施避免建築物再遭到破壞，對於未經申請許可的偷拆行為，先依據《建築法》向拆除單位開罰3000元，文化局也將緊急召集文資委員會議研後續處置方案。

對於礁溪天主堂建物被突襲方式拆除大半，財團法人天主教會台北教區、天主教遣使會等單位，經詢問後都沒有人願意出面回答相關問題，縣府正深入調查是誰拆的。

「台灣文資界最黑暗的一天！」積極保護礁溪天主堂的文史工作者葉永韶痛心說，一直要求縣府必須列為暫定古蹟，才能有保護傘，但縣府卻只有列管，事情發生在文化立縣的宜蘭，令人感到非常諷刺。

(中國時報)