蘇稱解決A7汙水 朱早已搞定

2018年06月07日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市長參選人蘇貞昌宣稱只花24天就處理好桃園A7合宜宅汙水問題，新北市長朱立倫6日議會總質詢時表示，新北市府2年前就與中央、桃園協商，營建署同意全額補助汙水處理廠經費並上網招標；新北市議員參選人葉元之也出示營建署5月8日函給桃園市府「核定補助8千萬元專管工程」公文，狠狠打臉蘇「搶功勞，割稻尾，衝衝衝第一」。

蘇貞昌5日在新莊後港一路懸掛大型看板，嗆「A7合宜宅汙水，朱立倫、侯友宜做不到，蘇貞昌24天解決！」蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞6日聲稱，新北市政府出示的公文只是兩年前的會議記錄，並質疑這兩年來朱立倫侯友宜擔任正副市長的期間，奔走了什麼？

蘇辦諷朱 公文治市

黃韋鈞表示，新北市府出示2年前的一紙會議記錄來回應外界質疑，正是再次突顯朱立倫、侯友宜一貫消極治理作為的態度，他強調，政府運作不是單靠公文往返，解決問題必須要有積極作為。

對此朱立倫6日在市議會總質詢中回應，新北市府從2016年5月起，跟中央與桃園有8次協商會議、25次的公文往來，當時行政院祕書長陳美伶同年6月承諾會負責全額補助處理。今年4月已上網招標汙水處理廠，營建署5月8日發函桃園市政府承諾補助設立專管的8千萬元。

朱立倫表示，蘇縣長跟桃園鄭市長在5月21日宣布他們達成完成這件事情，但事實上，新北市府早在這之前，己跟中央及桃園多次協商，都有紀錄跟公文可查，「在老縣長開始關心以前，新北市府就做了很多努力」，他感謝老縣長關心，並暗諷當時祕書長陳美伶應該沒有想到這樣的成果會被拿來炒作。

葉元之批 蘇割稻尾

新北市議員參選人葉元之6日站在蘇貞昌看板前，出示營建署5月8日發函桃園市府公文影本，強調A7汙水廠已上網發包，新北市府今年1月就建議桃園市府設立「專管」，將原本排放至新莊的汙水，改排桃園南崁溪，營建署5月8日同意並核實補助桃園市府8千萬元專管工程費。

葉元之痛批，蘇貞昌自稱5月21日致電行政院長賴清德爭取8千萬元預算的說法，根本就是把功勞往自己身上攬，漠視所有人的努力，就像當初在神明面前說謊絕不參選第三次新北市長，批評蘇貞昌根本就是詐騙集團，「不僅騙神明、還騙市民」。

(中國時報)