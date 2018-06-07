虎頭山導覽APP 奪國家優等獎

2018年06月07日 04:11 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市虎頭山環境教育志工首創戶外iBeacon藍芽技術，搭配虎頭山環境教育園區智慧導覽系統，透過APP提供導覽服務，只要走到風景點，解說的內容跟畫面就會在手機上呈現，因為創意科技感十足，今年獲得國家環境教育獎的團體組及機關（構）組優等獎。

科技結合創意 造福遊客

桃園市環保局表示，虎頭山公園因遊客數量眾多，為減輕導覽志工負擔，市府去年建置「虎頭山環境教育園區智慧導覽APP」並上架，市民及旅客都能免費下載，APP不但有規畫注音版本讓學齡兒童使用，還有結合藍芽技術的iBeacons節點，提供園區生態導覽服務。

環保局表示，遊客在使用APP時開啟手機藍芽，在園區遊玩時只要靠近布建的iBeacon感應節點，APP就會主動進行景點自動導覽解說，並主動推播影像、語音訊息，APP內也設計落葉歸根、搶救花仙子兩款與環境教育相關的小遊戲增加互動感。

永福里水巡隊 全國第一

環保局表示，虎頭山環境教育志工目前有200多人，今年與其他風景區志工一同以桃園市風景區管理處之名參賽，連同新屋區愛鄉協會，都獲得國家環境教育獎的團體組及機關（構）組優等，中壢區永福里水環境巡守隊則代表桃園市參加全國評比，從21縣市水巡隊中脫穎而出獲選特優，且還是全國冠軍，讓默默為地方環保奉獻的人獲得更大鼓勵。

(中國時報)