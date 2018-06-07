石虎出沒熱點 中市設告示牌

2018年06月07日 04:11 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

農業局在石虎易出沒地點設置告示牌，提醒駕駛人多加留意，注意石虎出沒。（陳世宗翻攝）

「注意石虎出沒！」台中市政府為保育台灣現存唯一的原生貓科動物石虎，除變更花博場地，將棲地保留給石虎，並擬訂《台中市石虎保育自治條例》草案，首創石虎保育法制化；另進一步在石虎出沒熱點區，規畫「石虎遷移生態廊道」，完善石虎生態保育。

后里將成保育示範區

經農業局調查發現，目前石虎族群分布區域的中心於苗栗、台中、南投及彰化，台中現存的石虎數量雖並非最多，但可能是石虎棲地遷移及交流重要通道；市府針對石虎易出沒地點，包括后里區仁里里連結東勢區明正里的圳寮路、新社區協成里的南華街，各安裝3支石虎出沒告示牌，提醒駕駛人留意。

農業局指出，市府未來將以后里區為推動石虎棲地保育與友善農業的示範區，今年已委託台灣石虎保育協會辦理「社區推廣石虎保育計畫」；以公館里、泰安里、廣福里和仁里里等石虎熱區為說明對象，進行社區說明會、問卷訪談、里山倡議及友善環境農作工作坊等。

花博易地獲國際肯定

台中市農業局表示，台中花博因保育石虎更改場地，獲得國際園藝生產者協會(AIPH)肯定，從國際花博冠名為世界花博，並進一步保育石虎的生態棲地，減緩受威脅的原因；市府還積極擬訂《台中市石虎保育自治條例》草案，已送市議會審查。

農業局長王俊雄強調，該局將石虎保育理念引入社區，提升社區參與保育的意願，增加在地居民對石虎的認同感和榮譽感，做為淺山地區野生動物經營管理與保育的範例。

(中國時報)