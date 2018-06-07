龍崎牛埔農塘重蓄水現生機

2018年06月07日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

今年台南遭遇嚴重旱象，春雨未臨、梅雨尚未報到，曾文水庫蓄水率僅剩2.55％、烏山頭水庫也僅剩8.94％，水庫淪小溪，各地埤塘乾涸見底，但龍崎牛埔第一代農塘卻罕見水源豐足，里長陳永和2014年未雨綢繆清淤，讓失去功能的農塘重新蓄水，今年果真派上用場。

紓解當地水資源荒

旱象嚴峻，使得台南今年不論是水庫、埤塘或溪流都瀕臨乾巴巴命運，位於牛埔溪上游的第一代農塘，建造於1966年，後來因淤積失去蓄水功能，陳永和早年返鄉發現兒時常見滿是水源的池塘已沒水，認為非同小可，2014年當選里長後，隔年就申請經費執行清淤，恢復農塘生機。

陳永和說，他印象最深刻的是，2016年台南發生0206強震，造成自來水管遭震毀，春節期間大停水，牛埔因為有這池水，當地里民用水都無虞，還讓鄰近區羨慕不已。今年遭逢罕見的嚴峻旱象，相較於不少農民擔心無水灌溉，牛埔這裡也同樣沒有缺水的危機。

陳永和說，農塘水源就是承接雨水、少部分是山泉水，早年一池水就能供應該里所有民生用水、灌溉，後來有了自來水，大家生活多以自來水使用為主，少部分還是會抽取農塘的水來灌溉。

2016年加高容量

他強調，看見危機才能化險為夷，當初一上任就趕緊恢復農塘生機，是思及萬一日後缺水，山裡的居民最弱勢，要靠外界供水緩不濟急，還是要回歸善用當地本來就有的資源，於是2015年完成清淤、2016年跟著加高農塘容量，以利蓄水量增加，如今水位滿滿，他說，不少外地人來訪看到也嚇一跳，「到處都缺水，結果你這裡這麼多水。」

「氣候變遷是一回事，但沒有作為，卻是造成乾旱危機的關鍵。」陳永和說，台南乾旱缺水不能完全怪氣候改變，有一部分是政府不用心，才會造成災害發生，他說，平常不居安思危，遇到乾旱只能束無策，以台南各區都有農塘、埤塘來說，清淤維持蓄水功能，不是一件難事。

(中國時報)