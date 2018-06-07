腹痛送醫不治 家屬要討公道

陳姓女童的父親（左）悲痛地說：「走得進去，躺著出來，這樣不過份？」並強調不排除進行更激烈的抗議。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

恆春8歲陳姓女童因腹痛、嘔吐不止，5月22日被送至恆春基督教醫院醫治，不料在被診斷出腸胃炎、打完止吐針後竟休克，後雖緊急送高雄榮總搶救仍不治；家屬6日在縣議員陳文弘服務處怒訴院方不聞不問、喪盡醫德，不排除進行更激烈的抗議。

恆基醫院則回應，院方並沒有不負責，目前已解剖相驗進入司法程序，一切靜待相驗結果再談，院方絕對會負起應負的責任。

陳姓女童5月21日因發燒、腹痛、嘔吐，而被家人送到恆基的兒科門診就醫，之後即返家休養，但隔日中午因症狀沒有好轉而再度返院求診，當下兒科醫師在急診室幫她打一劑止吐針舒緩，不料下午2時許，女童竟突感不適進而休克，院方緊急轉院搶救，但仍回天乏術。

走得進去 躺著回來

事發多日後，陳姓家屬因遲遲感受不到院方的「歉意」，怒而找上陳文弘陳情，雙方6日約在陳的服務處談判及賠償問題。

陳姓被害家屬怒控，恆基整整8天對他們都不聞不問，一個好好的小朋友送醫就這麼沒了，醫院不用負責嗎？醫院真的沒有疏失嗎？

不滿醫院推無疏失

「走得進去，躺著出來，這樣不過份？」女童的父親悲痛地說，醫院一直強調他們沒有疏失，還推給女兒心肺功能過低，這實在太過分，他女兒雖然有先天複雜性心臟病，但她每3個月就到長庚回診，且能正常上下課，到底是哪裡有問題？

(中國時報)

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