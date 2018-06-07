市府欠公車司機加班費 柯傻眼

2018年06月07日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

因應2016年《勞基法》修法，雙北公車司機人事成本大增，市府積欠2年加班費未發，北市擬補貼近5億元。不過，議員林瑞圖6日在議會指出，新北市府已說要直接發放，台北市卻要等議會追加預算，司機都在醞釀罷工了；台北市長柯文哲聽聞後傻眼，頻問交通局長陳學台「到底怎麼回事？」

林瑞圖在市政總質詢指出，中央修訂《勞基法》後，規定假日司機要休息，開車需支付加班費，雙北交通局都已協調好，要盡快發放積欠的薪資。他有問過新北市長朱立倫，朱稱新北市會直接發放，不料，台北市卻送到議會來追加預算，現在連一讀都還沒通過，已經拖了1年多，司機都想要罷工了，他諷刺柯，「今年真的不用選了。」

柯文哲聽到欠了1年多，面露不可思議的表情，頻頻問陳學台，這到底怎麼回事，「現在是有什麼問題？」

陳學台表示，交通局已經編列追加預算並送到議會，希望跟議員協調，期待這個會期能通過。不過，林瑞圖不接受這說法，直言現在最大的問題是今年要選舉了，要求市府加速執行。

北市公運處長常華珍補充說，勞基法修訂後增加公車業者人事成本，北市有14家業者、約4300位司機受影響，雙北年初達成共識，在公車運價增加0.5040元後，各自補貼轄內業者和司機，補貼金額約4億9700萬元，追加預算案4月已送到議會，目前在大會階段，希望盡速交付交通委員會。

常華珍表示，業者確實還沒給司機加班費，但勞資雙方協議，了解經費很龐大，市府也有表達需經過議會審議，目前沒有聽到罷工訊息。至於新北為何可以直接發放？她解釋，北市是用追加預算，要經過議會審查，新北補貼預算似乎是編在明年預算裡。

(中國時報)