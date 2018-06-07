戰車群轟隆隆 殲敵料羅灣

國軍首位在實兵演練中擔任任務指揮官的裝甲兵科女軍官何玟蒨少尉。（李金生攝）

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中國時報
／金門報導
金門「漢光34號」演習6日在料羅灣灘頭持續展開「南海岸反登陸作戰」實兵操演。（李金生攝）

金門「漢光34號」演習6日在料羅灣灘頭持續展開，戰車群在模擬殲滅敵軍船團，反登陸作戰的實兵操演中，展現飆速馳騁第一線海岸，「開第1炮，立第1功」無堅不摧與靈活打擊的戰力。其中「萬綠叢中一點紅」的任務指揮官何玟蒨少尉，也是國軍首位在實兵演練中的女任務指揮官，表現受到矚目。

在料羅灣兩棲營區前方灘岸登場的「南海岸反登陸作戰」實兵操演，想定敵方船團搭載部隊登陸後建立灘頭堡及防禦工事，掩護後續兵力持續投入進逼。金防部戰車營則在接獲「即刻反擊」電令後，立即以迅雷奔馳的氣勢掃蕩。

在長達3000公尺的料羅灣灘岸，4輛M60A3和2輛M41A3戰車藉由交互躍進方式實施接敵運動，在陸續摧毀敵軍側防機關和隘路通過科目，以及遭遇武裝直升機攻擊及衝鋒殲敵「實況」演練中，驗證戰車部隊轟隆快速奔襲，打擊登陸敵軍的戰車群，在平整海灘捲起滾滾海沙，重現料羅灣昔日彈如雨下，炮火交織的情境。

畢業自陸軍官校正86期裝甲兵科，國軍首位在實兵演練中擔任任務指揮官的女軍官何玟蒨少尉，帶領這支鋼鐵勁旅衝鋒陷陣、殲敵於灘岸的戰車部隊，成為眾人矚目的焦點。

家鄉在台中大甲、23歲的何玟蒨，老家經營油條批發生意，因為嚮往軍旅生活，在高中畢業後投考陸軍官校，希望給自己更多的挑戰和生命動能，特別選擇更需要體能和堅毅鬥志的裝甲兵科，成為另1位目前在湖口542旅服役的女同學之外，國內「唯2」的戰車女軍官。

去年7月底分發到金門，8月赴台接受裝甲分科訓，今年2月中返部歷練排長職務的何玟蒨表示，受訓的過程雖然辛苦，但她從未掉過一顆眼淚，也未曾有離開軍中的想法，一直以自己度過重重考驗，最後站上戰車帶領弟兄往前衝為豪。

(中國時報)

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