戰車群轟隆隆 殲敵料羅灣

2018年06月07日 04:11 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

金門「漢光34號」演習6日在料羅灣灘頭持續展開「南海岸反登陸作戰」實兵操演。（李金生攝）

金門「漢光34號」演習6日在料羅灣灘頭持續展開，戰車群在模擬殲滅敵軍船團，反登陸作戰的實兵操演中，展現飆速馳騁第一線海岸，「開第1炮，立第1功」無堅不摧與靈活打擊的戰力。其中「萬綠叢中一點紅」的任務指揮官何玟蒨少尉，也是國軍首位在實兵演練中的女任務指揮官，表現受到矚目。

在料羅灣兩棲營區前方灘岸登場的「南海岸反登陸作戰」實兵操演，想定敵方船團搭載部隊登陸後建立灘頭堡及防禦工事，掩護後續兵力持續投入進逼。金防部戰車營則在接獲「即刻反擊」電令後，立即以迅雷奔馳的氣勢掃蕩。

在長達3000公尺的料羅灣灘岸，4輛M60A3和2輛M41A3戰車藉由交互躍進方式實施接敵運動，在陸續摧毀敵軍側防機關和隘路通過科目，以及遭遇武裝直升機攻擊及衝鋒殲敵「實況」演練中，驗證戰車部隊轟隆快速奔襲，打擊登陸敵軍的戰車群，在平整海灘捲起滾滾海沙，重現料羅灣昔日彈如雨下，炮火交織的情境。

畢業自陸軍官校正86期裝甲兵科，國軍首位在實兵演練中擔任任務指揮官的女軍官何玟蒨少尉，帶領這支鋼鐵勁旅衝鋒陷陣、殲敵於灘岸的戰車部隊，成為眾人矚目的焦點。

家鄉在台中大甲、23歲的何玟蒨，老家經營油條批發生意，因為嚮往軍旅生活，在高中畢業後投考陸軍官校，希望給自己更多的挑戰和生命動能，特別選擇更需要體能和堅毅鬥志的裝甲兵科，成為另1位目前在湖口542旅服役的女同學之外，國內「唯2」的戰車女軍官。

去年7月底分發到金門，8月赴台接受裝甲分科訓，今年2月中返部歷練排長職務的何玟蒨表示，受訓的過程雖然辛苦，但她從未掉過一顆眼淚，也未曾有離開軍中的想法，一直以自己度過重重考驗，最後站上戰車帶領弟兄往前衝為豪。

(中國時報)