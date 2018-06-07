雲嘉在地好食材 湖畔佐音樂開趴

雲嘉南濱海國家風景區管理處邀請稻江管理暨科技學院餐飲管理學系指導，研發創意料理，推廣雲嘉在地好食材，「仲夏湖畔音樂饗宴」昨（6）日在口湖遊客中心登場，遊客中心專案經理蔡云姍介紹推出的創意料理。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

雲嘉南濱海國家風景區管理處行銷雲嘉地區好食材，規畫10日在口湖遊客中心舉辦「仲夏湖畔音樂饗宴」，6日品嘗會率先登場，以在地台灣鯛、烏魚子為食材推出創意料理，吸引民眾前往參加。

雲林沿海地區盛產牡蠣、台灣鯛、烏魚子、馬蹄蛤、虱目魚、文蛤、龍膽石斑、鰻魚、蝦干等漁產品，風景區管理處邀請稻江管理暨科技學院餐飲管理學系指導，跳脫傳統料理作法，研發讓大家耳目一新的新菜色。

「仲夏湖畔音樂饗宴」品嘗會6日在口湖遊客中心登場，主辦單位準備「香菇鑲蚵球」、「翠絲燴鮮蛤」等多道全新菜色，保留食材原味，加入創意擺盤設計，更增添在地食材的特色風味。

口湖遊客中心專案經理蔡云姍表示，希望藉由在地食材與消費者搭建起食的橋樑，同時擴展生產者行銷管道，進而提供消費者安全、安心的食材，吸引全台遊客前來享用最新鮮、美味的雲嘉特色美食。

蔡云姍說，口湖遊客中心以「家」為元素，遊客可在此品嘗咖啡、選購在地小農產品，優閒地蒐集旅遊資訊；周邊則以「生態旅遊」為主軸，結合宜梧滯洪池，打造美食與生態兼具的特色遊憩景點。

風景區管理處處長徐振能指出，2016年起陸續進行產業觀光資源盤點與產業觀光輔導等工作，其中在地食材推廣是重點之一，成果將於10日晚間5點30分，在口湖遊客中心以「仲夏湖畔音樂饗宴」為主題進行發表，用在地美食與大家共度一個美麗的仲夏夜。

(中國時報)

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