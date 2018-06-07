85歲爺 透過藝術分享生命故事

2018年06月07日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

「我還有很多話想對妻子、孩子還有孫子說…。」住在花蓮門諾護理之家的85歲爺爺林良惠，秀出人生縮影書，收錄自己人生點滴，有妻子、孩子還有給孫子的手信，其中寫給愛妻的「情書」，感謝妻子60多年來的付出，夫妻深厚情感令人動容。

林良惠一年前住進門諾護理之家，正好接受藝術團體帶領課程，在課程中他以版畫、書籍記錄過去生活，過去打拚買來的房子以版畫呈現，與妻子、孩子的記憶用繪畫、剪貼方式記錄，還利用空檔擬稿寫下對家人的手信。

「抱著孩子的享受，到現在還在回味。」林良惠談到對太太的感激，幾度講到哽咽，還害羞地說：「想說的話，都寫下來了。」剛住進機構，太太每天中午都來和他共進午餐，但心疼太太每天通勤，現在改為2天一次，他說，有看到妻子就滿足了。

門諾護理之家成立3年，收容90名長者，其中以失智長者居多，1年前開始進行傳承藝術團體治療，帶領近20名長者分享自己的生命故事，督導江筱蕙說，一周一堂2小時的課程，由志工一對一協助紀錄者故事，再配合藝術老師的指導協力完成作品。

傳承藝術團體帶領者陳瓊珠說，以人生的喜怒哀樂為核心，與長者們一起「整理人生記憶」，為了讓長者卸下心防，曾哭著與長輩互分享各自失去摯愛的心痛，長者放下不願面對的記憶，而想要留下的記憶，也透過藝術具體呈現出來，長輩們都說，「這些要留給孩子、孫子看。」

(中國時報)