復古詩鄉土畫 訴說關西故事

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

為紀念楚國詩人屈原，端午節又稱詩人節，日據時期即成立的「新竹縣陶社詩會」，將於16日當天在關西分駐所所長宿舍遵循古律同聲吟誦詩作，這些復古派的紳士、淑女們將會吟誦出一首首文學境地中的關西。現場還有「茅子埔鄉土情」畫展，將展出關西社區故事。

文化局長張宜真表示，成立於日據時期的新竹縣陶社詩會，延續漢詩格律，汲取生活場景中的詩意，經常聚會吟誦出一首首文學境地中的關西，詩中無處不展露關西詩人們記憶中的美好家園。詩會為紀念前人，會在詩人節這天擊缽吟誦，這個傳統將在16日星期六上午10時開始，由多位長年投入漢語創作的詩會成員，在關西分駐所所長宿舍遵循古律同聲吟誦詩作。

館內並展覽詩會書畫作品、新竹縣詩創作、吳濁流文學獎作品輯、關西文史研究等書籍，歡迎喜愛藝文的觀眾，在抑揚頓挫的詩聲中同場共樂。另外，關西分駐所每周六、日開放參觀的「茅子埔鄉土情」畫展，展出正妹彩繪關西社區故事。

畫作創作來自一群未曾受過美術教育訓練素人畫家們，來自關西大同社區的婆婆媽媽們在2011年成立「正妹繪畫班」，放下鋤頭鍋鏟的雙手，從那時起嘗試拿起畫筆描繪家鄉。平均年齡70歲的她們，經常笑稱畫筆比菜園鋤頭還重，一路摸索加上勤於動手練習，慢慢累積並集結出她們在家圖、用色、線條所勾勒的畫面，樸拙平凡、卻動人心弦。

(中國時報)

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