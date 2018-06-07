康寧減剩2系 承諾保證畢業

2018年06月07日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

康寧大學108學年度將從現有4系減到剩下健康照護及休閒管理2系，校長黃宜純6日率行政團隊與學生面對面說明，承諾5大訴求包括確保學生受教權、保證畢業、必選修課程不減、不會讓學生到別的校區上課及保障老師工作權。

康寧大學過去連續2年註冊率不到7成，儘管105、106學年度招生進步，但整體員額仍遭減總數10％，因此，目前日間部4個系所包括健康照護、休閒管理、應用外語及健康數位科技系，將僅保留健康照護、休閒管理系2系所，應用外語系移到台北校區、健康數位科技系停招，引發學生擔心受教權恐受衝擊。

康寧大學校長黃宜純強調，學生受教權益絕不會受到影響，停招系所的在校生會繼續修課直到畢業，目前確定5名短聘老師合約屆滿將不再續聘，針對這部分師資，校方也會聘請有意願及熱忱的老師授課，各系所教評會也會持續把關，其餘48位專任教師及17名專任職員、12名約聘職員都不受影響。

她強調，學校受教育部監督，未來若學生受教權真的受影響或學校有違法屬實，教育部也會調查，學生不用擔心。

說明會上，有碩士班學生擔心師資不夠、找不到指導教授，也有碩士班學生質疑過去努力進修，學校一直關系、縮減，以後即使拿到畢業證書恐怕也沒有意義。

校方強調，目前南部校區仍有1427位學生，停招2系所不代表學校就不用心經營，學校也舉時尚系、保養美容系已於105年度停招，但大三、大四學生目前完整受教，師生該有的權益都不會受影響。

(中國時報)