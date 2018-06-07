流浪狗結紮後放回 嘉縣擴大辦理

2018年06月07日 04:11 中國時報 張伊珊 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉縣東石鄉漁人碼頭流浪狗問題嚴重。近日民眾反映，流浪狗不僅成群至沙灘嬉戲，甚至在堤防上演追逐大戰，嚇壞不少遊客。嘉縣家畜疾病防治所長李建霖表示，若經公所或村里長同意，防治所可針對該區進行絕育並原地回置，藉此逐步控制犬隻數量，減少流浪狗對環境衝擊。

經營漁人碼頭的緻圓公司經理馮承森透露，他和同仁也曾遭流浪狗莫名吠叫及追逐，能感同身受，雖多次向縣府與公所反映，但基於精準捕捉原則，即須有受害人出面，指認是哪隻流浪犬有攻擊行為，才得以通報公所派員捕捉處置，加上附近民眾定時餵養，此問題根本「無解」。

李建霖指出，絕育有助逐步遞減該區流浪動物數量，嘉縣政府今年擴編經費，辦理「特定區域無飼主犬隻絕育回置工作」計畫，凡經公所或村里長同意，便能向防治所提出申請，於特定區域捕抓流浪犬，結紮後放回。費用全由縣府支付，委託動保團體進行，先植入晶片、狂犬病預防注射後列冊管理，再由獸醫師施予絕育手術及剪耳才原地回置。他說，該晶片僅有施作日期及場次，若發生絕育後流浪犬咬傷人，也不會追溯至申請人員或單位。

同樣受流浪犬困擾的布袋鎮江山里，里長翁振家說里內野狗時常造成里民受傷，上月向防治所提出申請，並號召鄰近地區共同響應，於5月14及28日共絕育約60隻流浪犬，頗獲居民好評。

(中國時報)