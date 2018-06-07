街貓疑遭毀容殺害 警獲報緝凶

2018年06月07日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

慘不忍睹！花蓮吉安鄉一隻貓咪5日被發現橫屍路旁，臉部滿是油漬，疑遭毀容致死，陳姓女子氣得在臉書社團「花蓮同鄉會」PO文大罵「變態！」並抱著屍體到派出所報案，未料，員警竟要求刪文，她痛批警方態度消極，但警方澄清，因為擔心嫌犯看到眾怒反而更高興，全案都有依規定受理。

吉安鄉仁里八街前日發現一隻頭部全黑，雙眼睜得大大的死貓，死狀相當悽慘，愛貓的陳女一眼就認出平時在街頭餵養的流浪貓「小霸王」，氣得在臉書社團PO文警告，大罵死變態！呼籲附近的住戶小心，不要讓毛小孩成為下一個無辜的受害者。

陳女氣憤說，小貓這麼乖、這麼善良，為什麼要把牠燒成這樣，而且還燒牠的臉，讓牠死的那麼慘，痛斥凶嫌完全沒有良心，網友也大呼「好心疼」，大罵「夭壽殘忍」，竟然有人這麼喪盡天良，一定要揪出狠心的凶手。

陳女抱怨，小貓如果是單純的死亡，臉也不可能會黑成那樣，5日用紙箱裝著貓屍到吉安分局仁里派出所報案，讓她傻眼的是，警察竟要求她把臉書的文章刪掉，但警方認為變態的施暴者看到大家這麼生氣，心裡會更愉快，最後她同意將文章撤下。

警方初步調查，死貓臉部疑似有油漬，不過沒有燃燒痕跡，不排除是浸泡在機油裡窒息致死，全案依規定受理並同步通報動保所揪凶，強調虐待動物致死已違反《動物保護法》，可處6個月以上、2年以下有期徒刑，得併科罰金20至200萬元。

(中國時報)