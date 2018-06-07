癌友玉山攻頂 員榮愛相挺

2018年06月07日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

台灣抗癌協會12名癌友與12名家屬10日將出發到玉山攻頂，證明自己是不倒的勇士，精神贏得員榮醫療體系的感動與力挺，員榮副總院長吳怡昌6日代表贊助20萬元費用，並安排醫護人員隨行「助攻」，家樂福公司也贊助裝備，癌友們收到愛心大禮，開心到「員榮力挺、圓夢攻頂」口號喊不停。

抗癌協會理事長吳興傳說，該協會鼓勵癌友用意志抗癌，透過環島、登山等運動展現不向命運低頭的意志力，2年前癌友們首度挑戰玉山攻頂，也是在員榮的熱情贊助下成行，登上海拔3952公尺山頂的那一刻，無不感受到正面能量與生命熱力。

6月10日癌友與家屬共24人將再度挑戰玉山，員榮醫療體系除贊助全程所需費用，更將安排家醫科主任黎雨青與專科護理師張欣怡隨行。據了解，這次攻頂活動的抗癌勇士當中，還有1名女立委。

黎雨青表示，癌友們事先都經各自主治醫師簽名同意，但為安全與周延，員榮總院長張克士還特別召集醫療團隊細心討論，並準備常用或急救所需的醫療物資，更不忘提醒即將攻頂的勇士，途中若出現頭暈、呼吸困難等高山症，應適時服藥或下山休息。

10年前罹癌，歷經30多次電療、6次化療的劉順源說，當年得知罹癌就像晴天霹靂，直到加入協會每天持續運動才挺過來，4月又接受肺部手術，術後已參加爬101，這次2度參加玉山登頂，感到生命更有意義。

(中國時報)