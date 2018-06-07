中美對抗 當心台灣買單

2018年06月07日 04:11 中國時報 趙春山

根據路透報導，美方擬派軍艦通過台灣海峽，並有意改變對台軍售方式，以符合台灣的防衛需求。大陸對此做出強烈反應，警告美方勿破壞中美關係與台海和平。

東海、南海、黃海及台海，一直被視為冷戰後東亞地區4個可能存在戰爭危險的引爆點。它們之間具有「牽一髮而動全局」的相關性，故有「四海連動」之稱。與東海、南海及黃海的情勢相比，台海地區在過去馬政府執政8年期間，可說維持相對的和平及穩定，關鍵就是馬政府採取與對岸和解的政策，並藉此強化了與美日等國家的實質關係，結果使得台美中的三個雙邊關係都處於前所未有的最佳狀態。

在大陸眼中，「台灣問題」是攸關中國主權與領土完整的核心利益，因此，大陸學者認為美艦行駛台海比闖南海嚴重。鑒於大陸軍艦、軍機近期在東海和南海不斷從事遠海長航的軍事行為，美國擬議派艦進入台海，目標絕非只是劍指「台灣問題」而已。

首先，「川金會」迫在眉睫，在美國的眼中，大陸是推動朝核談判幕後最有力的一隻手。川普認為，在習近平和金正恩的大連二度會後，金正恩的立場轉趨強硬。川普此刻欲以展現實力來避免大陸在朝核談判取得「喧賓奪主」的地位。其次，針對大陸在南海的軍力擴張，美國欲以展現「艦炮外交」，來表達其對盟國的安全防衛承諾。最後，台灣年底「九合一選舉」在即，基於過去的經驗，美國不希望大陸的對台施壓會成為影響這次台灣選舉的重要變數。

美國能否達成上述的目標，要看各方對美國行動的認知。美國前駐巴拿馬大使費利最近撰文指出，他曾建議美國國防部派艦停泊巴拿馬運河口，以對大陸展現實力，但並未收到預期的效果，巴拿馬最後仍決定與大陸建交，讓大陸的影響力直接伸進美國的後院。此外，川普行事風格充滿不確定性，導致盟國紛紛調整對大陸的政策，並因此削弱美國在亞太地區的領導地位。

民進黨執政後，台美合作關係因「川蔡通話」和美國的通過《台灣旅行法》，有逐步加強的趨勢，然而，民共關係卻因「九二共識」的爭議而每況愈下，影響所及，也對中美關係造成了不利的衝擊。美國智庫「蘭德公司」最近一項針對「大陸與國際秩序」的研究報告指出，大陸的和平崛起與自信，將導致中美關係進入一個緊張和競爭的時期。美國面臨的挑戰是如何針對彼此關切的問題，以努力避免衝突及加強合作來管控現存的危機，並維護美國的重大利益。報告同時建議，美國政府應繼續阻止大陸運用任何暴力方式來實現其對區域的擴張政策。

美國加強與台灣關係的任何舉動，都會受到台灣執政當局的肯定。當然，台灣得到的絕對不會是一頓「免費的午餐」，但在當前民共對抗、對岸又拒絕與民進黨接觸的情況下，蔡政府除了對美國的舉動表示「歡迎」和「感謝」之外，似乎沒有其他選擇的餘地。但我們仍須提醒，大陸最後還是會「柿子挑軟的吃」，會讓台灣付出中美對抗的代價。因此，對於美國派艦駛入台灣海峽的行動，台灣當然不可能「處變不驚」，但重要的是要避免「動輒得咎」，不要「賠了夫人又折兵」。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)