大法官釋憲的政治空氣

2018年06月07日 04:11 中國時報 李念祖

今年5月4日大法官做成決議，不受理38位立法委連署提出，質疑立法院通過前瞻計畫預算之程序違憲的聲請釋憲案。大法官的不受理決議，不同於實體的憲法解釋，對於後案並無拘束力，通常不甚受注意。但是，此項不受理決議頗不尋常，引發了許多後續討論。值得一問者，此項決議是不是一個徵候，在政治權力關係的競爭技場中，司法釋憲者是否正從中立的規則仲裁者轉變為參與競技的選手？

此項不受理決議，不是普通的不尋常，而是很不尋常。

在這項不受理決議20天後發布的釋字第764號解釋，附有湯德宗大法官的不同意見書，末尾有與該號解釋全不相關的一段話語：「2018/5/4不受理決議之後，恐難再期同修福慧。雞鳴雨晦，但求無愧。」有難言之隱，卻頗不尋常，而且耐人尋味。其所透露的消息，不正是5月4日的不受理決議，很不尋常？

這項決議其實並非僅有的選項，而只是四種選項之一。因為大法官即使受理本案，也還有三種選項：一、受理而做成立法院通過前瞻預算的程序違憲的解釋；二、受理而做成立法院通過前瞻預算的程序不違憲的解釋；3、受理本案但以之為司法不應過問的政治問題（或議會自治事項）而不做是否合憲的認定。最後一項選擇與宣告合憲的效果無異，但卻告知立法委員勿要動輒針對立法院審議預算程序聲請釋憲，以致常將司法捲入政治爭議而不勝其擾。這是最高明的司法不沾鍋，前例俱在，何以捨此不由？

大法官放棄這三個選項，選擇了不受理。看似不欲過問立法院的家務事，但不受理的理由卻是聲請人數不足（只有投下反對票的立委可以聲請，投贊成票的與拒絕出席投票的都不能算），這樣的見解不但一反先例地深入調查立法院內的投票紀錄，還要過問立法委員行使職權的動機，限縮其裁量空間；大法官對政治部門內部職權行為的介入程度，向所僅見。任誰都嗅得出來，這絕非司法極簡主義的作風，而且司法的空氣中瀰漫著機關政治的味道，也很不尋常。

不尋常處尚不止此。除開25頁的附件附表不計，恐屬空前絕後、長達8頁的不受理決議，洋洋灑灑8大點。前7點說明如何不符受理的要件，猶有可說；第8點話鋒一轉，說立法院有「議事規範選擇權，除牴觸憲法者外，原則上仍屬其議事自治範圍」，接下來則又說，「但如少數委員之提案明顯非屬同一案，而未獲討論表決者，議事程序即有違反民主原則所蘊涵尊重少數之瑕疵；又少數委員提案如從內容與數量觀之，有明顯濫用議事權之情事者，於民主原則所蘊涵服從多數亦有所違背。」則已經進入立委職權行使之實質界限的討論，其實是說聲請人的聲請實體上無理由，立法院的議事程序不違憲，而非在說明大法官不受理的程序性理由。不惜將實體解釋充做不受理決議的傍論，欠缺一貫的中立與審慎，尤不尋常。

大法官的不受理決議，沒有通案拘束力，夾雜了實體理由，也不會發生通案拘束力，但體例上並不恰當！基於司法透明的期許，值得追問此段文字是多數決議當時通過的內容，還是先通過不受理決議之後交由承辦者擬定的文字？如為前者，不同意的大法官原該有附具不同意見的機會，以求平衡；如為後者，不同意的大法官事後看到暗渡陳倉的實體解釋內容，已是既成事實，自不妥適。會不會是湯大法官天外一筆的由來？

論者也將追問，不受理決議若是拿掉此段，似無不同，那為什麼要畫蛇添足？此項不受理決議縮限聲請人數門檻，原即對立法程序中的少數不利；而這一段文字尤然，即使看似保障少數的部分，其實也對少數不利。納入此項決議文字時，豈未預見司法出手襄助立法院執政多數的效益？

大法官的解釋合憲或違憲、受理與不受理，留下的都是憲政歷史。不受理立法院前瞻預算釋憲的這一則決議，斧鑿過甚，注定不是憲政史上的漂亮風景。（作者為法學教授）

(中國時報)