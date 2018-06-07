耍狂 川普比金正恩更有本錢

2018年06月07日 04:11 中國時報 陳一新

「川金會」幾經波折，終於峰迴路轉，雙方同意12日在新加坡舉行。其實，金正恩在這次轉折的過程中已充分顯示他比川普更希望舉行「川金會」，反而是川普顯得更為揮灑自如。就雙方的國際與國內情勢觀之，金正恩心中應是忐忑不安，倒是川普有恃無恐。

雖說金正恩透過黨媒放話「川金會」可能有變，但是川普立刻以公開信取消「川金會」，顯示他根本毫不在乎，金正恩則派遣特使金英哲向川普呈遞親筆函。親筆函裝在特大號的信封，凸顯他想要和川普見面的決心與意願。他手中掌握核武與導彈，如不和川普合個影，向全世界炫耀一下，有如錦衣夜行。6月12日可能是金正恩一生中最光彩的大日子，在這一天他的成就將遠邁前朝，超越乃祖與乃父，擁有核武與導彈的他將與川普合照，象徵北韓核武與導彈強權的地位已獲得舉世第一大國領導人的承認。

但究竟是什麼事讓金正恩感到忐忑不安呢？第一，川普曾說過，如果「川金會」的對話讓他不爽，他將「掉頭走人」。金正恩已經不可一世，但川普顯然比他還要狂妄。既然金正恩未來還想和川普舉行一連串峰會，金正恩當然要在他們的首次峰會給川普一個好印象。

第二，金正恩馬上要面對的是美國所要求「全面的、可查證的、不可逆的、摧毀的」（CVID）的嚴厲檢查。在300名檢查員地毯式的搜索之下，北韓的地皮恐怕都得連翻幾番。屆時，就不是關閉豐溪里核子試驗場那種「假秀」所能比擬的。

第三，最令金正恩感到不安的就是美國的軍方。這也正是讓他在近半年來連射金氏三箭（參加平昌冬奧、文金會、川金會）的主要因素。美國的軍方不僅主張唯一解決朝核危機的方法就是使用武力，而且還揚言他們已研發出讓北韓挨打而沒有機會還手的武器系統。

為什麼川普會有恃無恐呢？首先，他自信心比金正恩更強，也比金正恩更為狂傲。自信主要來自美國全世界首屈一指的國防武力與美國強大的整體國力。美國要挑戰俄羅斯、中國也許力有未逮，但對付北韓綽綽有餘。

其次，對川普來說，擺在金正恩面前的兩條路就是「去核」或「制裁」。只要北韓在峰會或後續查證過程中三心兩意或拖拖拉拉，川普不是「掉頭走人」讓峰會破局，就是讓所有共識歸零。

最後，讓川普最有恃無恐的就是美國國會。國會山莊的民主黨籍參議員7大老已經揚言，要求川普在與北韓簽署協議一定要「寧缺勿濫」。由於共和黨籍參議員只有51位，而川普如無法獲得參院100位參議員中2/3的支持，他所做取消北韓制裁的承諾將只是徒託空言而已。（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)