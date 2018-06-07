統一也可是民進黨選項

2018年06月07日 04:11 中國時報 楊雨亭

以中國近代史的眼光來看，台灣的民進黨是個相當獨特的政治團體，她的前身固然是1980年代反對國民黨威權體制的黨外，但是其根源來自於三條主線：一是，1895年《馬關條約》清政府割讓台灣予日本，其中產生的劇烈震撼以及帶給台灣人民被遺棄的傷痕，至今在台灣百姓的心靈深處還未完全地消除，這段時間曾經有短暫存在的台灣民主國。

二是，日據時代，台灣人的次等公民的恥辱感持續存在，以至有林獻堂等人以議會政治尋求台灣人高度自治的努力，也有反抗日本殖民統治的蔣渭水及霧社事變中幾乎滅族的原住民。

三是，國民政府播遷來台前的228事件以及之後的白色恐怖時期帶給許多台灣人相當嚴重的恐懼與不滿。

也就是說，民進黨與台灣獨立的團體，在經歷長期歷史傷痕的思維與心靈下，代表著百年來台灣這塊土地上許多百姓尋求自由與自主的深切期望。

從更大的層面來看，有兩方面的思考，第一，是近代中國戰亂迭起，自鴉片戰爭、甲午戰爭以來，中華民族不斷地面臨外侮以及文化本身轉化的困難，到文化大革命，直接間接於戰亂與飢饉中死亡的中國人民超過1億人，這在人類歷史上都是非常驚人的悲劇。第二，大陸在六四以後銳意革新，造成近年來中國在國際社會中的地位愈趨重要，以及帶給大陸人民在經濟生活的大幅進步。從歷史的眼光看，目前在大陸的中國，有一些方面已經超越過去漢唐盛世的格局。

由以上的思考，許多台灣人的尋求自由與自主的期望，其實是自鴉片戰爭170年以來的整個中國人在現代化中尋求自由與自主的夢想的一部分，這兩個曾經部分平行的歷史，近年來漸漸形成中國人與台灣人的兩個範疇，其實其間可以調和矛盾，從而相互效力與融合。

目前，雙方有一個實質性的障礙需要共同思考與超越，那就是許多人不理解與不認同的馬克思主義思想與體制，在中國大陸短時間內不會消失。在台灣，不論是國民黨還是民進黨，面對統一後在台灣的政治思想與體制的可能變動感到憂慮，因此，許多反對或抵制統一。雖然在大陸上，中國傳統文化和馬克思主義中國化之間的整合與融合仍處在一個過渡的時期，可是未來的發展必然是正面的，以中國數千年來的文化演變史，說明當外來文化的優質被吸納入中國文化，就是一個良好時代的開始，縱然在起初可能發生嚴重的動亂。

統一與獨立本身不具有最高價值，最重要的是人民如何能夠在安全與溫飽的保障下有更好的發展。人類史上，最佳的帝國時期都是擁有廣大疆域與良好思想與體制的帝國，如漢唐、羅馬、近世的英帝國和近代來的美國。過於狹小的地理與人口的國家，皆難以長期發展。

因此，在台灣的民進黨，雖然其發韌於台灣百姓追求自由與自主的渴望，但是當歷史中國的負面因素在逐漸消除時，民進黨應該考慮她的視野，如何在歷經台灣百姓艱難困苦的歷史後，思考保持自己的政治體制和思想的優點下，重新回到中國人的世界裡，貢獻自己的特質，共同努力走向新路。（作者為作家）

(中國時報)