兩岸制度競爭 台灣還剩多少優勢

2018年06月07日 04:11 中國時報 主筆室

「海峽兩岸沒有民族與文化認同問題，有的只是制度與生活方式之爭。」這是1996年李登輝就職演講中的一段談話，雖然李登輝只點出「制度之爭」，並沒有論述孰優孰劣，但是主動拋出「制度之爭」，已反映當時台灣的自信。事實上，22年前的台灣方方面面蓬勃發展，確實有資格自信。

曾幾何時，台灣不再談「制度之爭」，寧重建圍牆鐵幕，反倒是大陸國台辦主動拋出了「兩岸開始進入制度和人才之爭」，展現自信，願意與國民黨、民進黨一起比賽，看誰更愛台灣，誰讓老百姓有更多元的選擇，真讓人有二十年河東、二十年河西之感慨！

長久以來，在制度面上瞧不起中共乃至於妖魔化中共，一直是綠營獲取權力的主要手段。如今，綠營口中的「妖魔」，卻以極大自信拋出「制度之爭」，要和台灣的政黨比賽「愛台灣」，台灣從官到民、朝野上下，能不警惕這背後的訊息？

什麼是「制度之爭」？國台辦提出的標準是「能夠讓民眾獲得實實在在的好處，能夠給民眾提供更好的發展機會和更大的發展空間」。國台辦「只經不政」的定義雖不夠周延，在情在理卻很難反駁，畢竟台灣人才「用腳投票」已成為趨勢，大陸顯然站上制度之爭的上風。

多年以來，台灣在追求民主化的道路上，一直有個想當然爾的認知：民主政治具有不容挑戰的優越性與正當性。但這樣的理所當然，就今日具體實踐的結果來看，並沒有那麼理所當然。首先，相較於大陸政治體制所展現的高效率，台灣民主制度的無效率，早已拖慢乃至於拖垮了經濟的發展。更不幸的是，即便治理效能不如大陸，公共建設與經濟發展落後大陸，但如果人民擁有充分的自由權、執政者的權力能夠受到節制、私人財產受到充分的保障，人民或許還願意忍受較差的公共建設與較慢的經濟成長。

可是，現在連這樣的公民安全感，也在快速崩解中。國民黨雖然顢頇無能，對權力卻知所節制，民進黨上台後則傾其所能集中權力、壟斷資源，制衡機制正快速遭到破壞。

立法權成了行政權的橡皮圖章，在行政立法二權一體的極權模式下，執政者透過各種有違憲疑慮的立法，清算追剿在野黨，意圖瓦解政黨政治。就連本應超然獨立的司法權，在行政權的干預與監察權的騷擾威嚇下，獨立性逐漸消失，民進黨政府甚至提出法案，準備授權總統與立法委員，介入最高法院與最高行政法院法官的遴選與任命。

民進黨執政短短兩年，已建立行政、立法、監察、司法「一條鞭專權」機制，貫徹了連美國川普總統都做不到的「贏者全拿」。川普即使有十分專斷的一面，但移民政策還是被法院打回票。換言之，川普雖然十分強勢，但美國民主制衡力量仍相當堅實。

民進黨狀似罹患權力貪婪症的暴發戶，想掌管輿論，操控社會共識，無所不用其極想要集權。民進黨的濫權，凸顯台灣民主政治與選舉制度，確實存在嚴重的問題，不容我們繼續作聾裝瞎。

看看大陸，前國防部副部長林中斌引用歐巴馬總統財政部顧問Steve Rattner在《紐約時報》的評論：「過去4年，中國減少了32%某種空汙微粒。同樣的成就，美國在1970年通過Clean Air Act法案之後花費12年才做到。北京治理模式在最短時間內把最多的人民拔離貧窮，人類歷史從未得有。」民主老大哥美國的學界與政界，都開始正面看待中國奇蹟背後的制度優點，台灣還能繼續夜郎自大、坐井觀天嗎？

台灣必須切實自我反省，承認自己的制度出現問題、客觀認知大陸制度優越的一面，才有可能重建20年前拋出「制度之爭」時的豪情與信心。

兩岸的「制度之爭」，台灣該警惕卻無需惶恐，既然是「最好的制度獲勝」就沒有任何人會受損。台灣的制度要更好就必須要「捨民主之短」、「就民主之長」。大陸也應保持制度謙遜，把台灣制度當成參照的對象。特別是共產黨要來比賽「愛台灣」，不要以爭取人才到大陸為滿足，還要爭取台灣民心，讓台灣人民在台灣也能看到大陸的進步、機會與希望。

兩岸都應該更有胸襟地看待這新一波的「制度之爭」，並且在「台灣人就是中國人」的民族認同基礎上，進行中國人與中國人之間的競爭。

(中國時報)