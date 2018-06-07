手心手背肉不同

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中國時報
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香蕉產地蕉價格崩跌，1公斤只賣到1元，農委會承諾會處理，最後想出來的辦法，還是叫大家多吃，不見高明；美麗島電子報董事長吳子嘉更表示，蕉農都是民進黨的死忠支持者，再苦票都不會跑掉！簡直就吃定了南部蕉農。

針對風波不斷的北農總經理吳音寧，農委會副主委陳吉仲大為讚賞她的經營長才，「北農在她手上料理得比前任韓國瑜要好上太多了」。這樣的評語，用來形容看不懂財報、分不清香蕉芭蕉的吳音寧，讓人嘆為觀止。

柯文哲形容吳音寧是誤闖台北政壇的小白兔，看民進黨上下對吳音寧的呵護，簡直是嬌寵有加的農業小公主，哪裡是無辜的小白兔？

同樣是農業，民進黨所給予的待遇，卻天差地遠。80公斤香蕉才能買一個80元的雞腿便當，南部蕉農惶然失措，卻換來綠營「沒關係，他們只是辛苦點，票還是會投給台灣人」的無所謂；行政院發言人徐國勇還說1元香蕉是「餵豬用的」，真是有夠糟蹋人；吳音寧買洋酒送人，民進黨卻認為理所當然。

蔡英文選前說，民進黨絕對跟農民站在一起，選後香蕉你個芭樂咧。農民選前是麻吉，選後根本是麻瓜；搶位子、分好處，像吳音寧這樣的農業新貴才是民進黨真正的自己人。

俗話說，手心手背都是肉，然而，民進黨執政後，其實「手心手背肉不同」，對捧在手心的吳音寧們呵護備至，被遺忘在手背上的農民，隨時會被甩出去。

(中國時報)

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