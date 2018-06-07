蔡英文與金正恩的不同

2018年06月07日 04:11 中國時報 劉屏

金正恩走投無路，非得與川普見面不可，否則朝廷能否延續都成問題。蔡英文不然，她認為再怎麼挑釁北京政權都沒有關係，反正有美國撐腰。兩人的主觀認定如此不同，政策作為當然大異其趣。金正恩已經沒有牌可打，只能謙卑地向國民致歉，謙卑地請求川普息怒、賜見；蔡英文則恰恰相反，當初口口聲聲的「謙卑」已成為最大的諷刺。

當川普宣布取消「川金會」時，全世界都沒有料到金正恩的反應竟然如此平和，如此善意。緊接著，金正恩採取了一系列的補救措施，例如突然與南韓總統文在寅再度會面，並對「川金會」表達了「堅定的意願」；例如派了二號人物、情報首腦金英哲帶著親筆信函，面見川普。金正恩唯一的目的，就是要讓「川金會」復活。而他成功了。

金正恩為什麼一定要見川普？這是有跡可循的。《紐約時報》說，他繼承父位後的第一次談話，承諾要讓國民「永遠不必再勒緊褲帶」，因為北韓在1990年代的大饑荒餓死了數以百萬計的人口，是金氏政權巨大的恥辱。去年，金正恩在談話中向國民致歉，因為他的承諾沒有兌現，令他「焦慮與懊喪」。今年，他向國民宣示，在成為擁核國家後，國家發展方向要調整了：朝經濟繁榮邁進。

為什麼要見川普？美國的分析家說，原因很簡單，就是為了北韓的經濟。北韓經濟情況如何，由脫北外交官的談話可以見之，從脫北軍人的身體狀況更可以見之。北韓官方公布金正恩視察軍方餐廳的照片，飲食看來極其單調，引不起食慾，這還是官方宣傳呢！「先軍政策」下，一切以軍人為優先，尚且如此，平民百姓必然更為悽慘。這是北韓經濟政策所致，也是國際制裁的結果。沒錯，面對一次比一次嚴厲的國際制裁，北韓生存下來了，可是生存得太痛苦了，更無法實現向人民許下的承諾。

金正恩二會文在寅，文在寅承諾予以各項協助；金正恩二會習近平，習近平大概也有些承諾；但是這些承諾都不能逾越聯合國制裁案的限度，何況中國大陸經濟存在著泡沫化等危機。要減輕甚至終止國際制裁，唯有求助於美國，畢竟美國才是制裁案的啟動者與主角。

金正恩在國際上的形象很惡劣，至少在幾個月之前是如此，可是西方觀察家注意到，他承諾要改善經濟，不是說說算了。他在平壤蓋了一些新大樓，也重新粉刷了一些舊大樓，還派人到中國學習經濟政策。更重要的，他的作風變了，例如他讓北韓的國家樂團演奏美國的流行音樂。更令人意外的是，他邀請文在寅訪問平壤，居然建議文「坐飛機去」，因為北韓的道路狀況、火車品質「實在不好意思」。要一貫偉大、光榮、正確的領導人如此坦白，委實不易。

置之死地而後生，金正恩固然只有一個選擇，但也是正確的選擇。他沒有什麼「謙卑謙卑再謙卑」的口號，也沒有選舉的壓力，更不必號召被他整得死去活來的反對派與他「團結」。他正在全世界的注視下，小心翼翼地尋找國家的方向。

(中國時報)