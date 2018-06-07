2018年06月07日 04:11 中國時報 李復甸

彈劾案是否記名投票爭議的源頭，是第4屆監委任內，由我引發的爭議，爭論至今。監察院於6月5日舉行談話會，討論彈劾案無記名投票是否改為記名。談話會中意見已經趨於一致。

在4屆任期開始之時，彈劾案的審議依往例，在投票之程序由業務處同仁分發票單，由出席委員各自在座位上圈記。後由業務處同仁來收取票單，集中唱票統計。記得約在任期進行半年左右，有同仁在談話會提出彈劾案審議的圈票，左右鄰座可以看到圈票情形，覺得有所不便。遂主張彈劾的表決相當於議事規範中的選舉，應該採祕密投票為原則。

我則認為彈劾的表決當然是對事的表決，否則投票前的提案、詢答、審查，都變成了選舉拉票，那還了得？我堅決主張應記名投票。結果當時的院長決定祕密投票，此後設置票亭，由業務處同仁至委員座位發票後，出席委員進入票亭祕密圈票。我則直至任期屆滿，每遇出席彈劾案審議，都坐在會議位子上圈票。因為只有我一人如此，不進票亭、不用戳記，唯一用筆圈選的選票就是我的，形同記名表決。

實務上，確實曾有在審查會中委員們發言的意向，與最後投票結果大相逕庭的紀錄。因此，記名投票該是在預防審查委員在審查會中的心口不一。監察委員不是民意代表，更不該是要公開於社會，向選民交待。

記名表決與公開表決記錄是兩回事，第5屆監察委員在此討論中似乎並未辨明。彈劾案之審查為對事的表決，須經討論，不宜祕密投票，但會議過程對外不公開。個人甚至主張對彈劾案的表決，應由主席逐位唱名，徵求該位委員同意與否，計入表決。但對外界公布者，則為表決最終的票數而非特定委員的表決意象。

自監察院屬性由民意機關改為行政機關後，監察委員已無言論免責權，為保障監察委員依憲法，得以直言無隱，獨立行使職權，院會及所有委員會程序應均為保密，對外不公開。公開的是監察院的結論，而不是監察院某一位委員的立場。

監察委員獨立行使職權是指獨立調查不受干涉，並不是可以獨斷獨行。監察院的意見還是合議形成的。監察院常在人民冤屈無處可伸之時，最後一個尋求救濟的管道。若是監察院的會議討論內容與過程對外公開，監察委員需對民眾無限制地負責，或是監察委員利用公開投票對特定人表態。那豈不就是被民粹挾持，將這個社會的最後一個公正與正義的寄望給摧毀了？

《監察法》第13條規定，監察院人員對於彈劾案，在未經移付司法院懲戒機關前，不得對外宣洩。在制度上，監察委員的彈劾類似檢察官的起訴，依偵查不公開的原則，不起訴處分的案件被告是不被公開的，目的在保護無辜者的名譽與隱私。

監察委員在討論彈劾案應否記名表決，應否將表決過程公開時，千萬注意制度規畫的完整。不能意氣用事，更不該跳入意識形態之爭，則國家幸甚，人民幸甚。

（作者為中國文化大學法研所教授，第四屆監察委員）

(中國時報)