兩個女人 女權大PK

2018年06月07日 04:11 中國時報 彭懷真

最近關於呂秀蓮的新聞很多，關於蔡英文的新聞當然也不少。這兩位知名女性是否碰面？呂秀蓮多次回絕了總統府表達蔡英文希望見面的邀請，直接回答「相見不如不見」。回想去年8月11日兩人出席「女權高峰會」，蔡英文公開大大讚揚呂秀蓮，呂秀蓮專程送總統離開時談了10幾分鐘，一起喝茶聊天，這樣的場景，還會出現嗎？各界矚目。

許多人都關心呂秀蓮是否選台北市長，我單從女權的角度，分析兩位台灣最知名女性與女權的關係。我應聘擔任了3屆行政院婦女權益及性別平等委員，對女權有些認識，在此簡單探討。

若要列出台灣女權運動的關鍵人物，呂秀蓮絕對名列前茅。「國家婦女館」宣傳片向各界說明我國的婦女運動史，一開始就介紹呂秀蓮剛從美國回來時，著書立說、四處倡導女權的往事。然後，她成為第一位女性的副總統。然而8年之中，透過這個角色，是否善用這個角色，繼續大力推動女權或性別平權呢？10年前她離開總統府，對於昔日倡導女權的初衷，又做了哪些？都可以好好檢視。

更應該好好檢視對女權幫助有多少的是第一位女性的總統，畢竟總統的權力遠大於副總統。這兩年，女權有多少進展？性別平權的工作，有被重視嗎？如果做民意調查，或詢問各婦女權益推動者，答案應該是「失望甚至憤怒」。

至少我很失望。我在擔任總統府性別平等委員時，提出一些建言。例如總統府官網的首頁應該仿效各部會的做法增加「性別平等專區」。各界來賓及民眾到此，志工導覽，應特別強調中華民國日漸重視女權。總統府的人權諮詢委員會為了性別平權所做的討論須特別整理，公開呈現以便社會大眾了解。但這些建言，仍然束諸高閣。

重視女權的重要指標是女性主管的比例。馬英九主政時，部會首長女性持續超過10位。目前的內閣只有5位首長是女性，有推動什麼性別平等的重要政策嗎？

呂秀蓮先以「相見不如不見」6個字回絕蔡英文，然後說了7個字「我懷疑她認識我」，讓人想到8個字──女人何必為難女人？用學術的角度來看，是誰與女性為敵。在女權運動史上有本知名著作《反挫──誰與女性為敵》，作者法露迪檢視美國女權運動曾經有過大幅進展的70年代，然後在80年代遇挫，關鍵是政治的保守和經濟的商品化。

74歲的呂秀蓮曾經帶起女權運動的風潮，但未能持續維持初衷。62歲的蔡英文對促進女權貢獻有限，卻成為女權的反挫力量。兩位都看重政治的權力高於女權，都未能以政治權力推動性別平權。

我不在乎那兩位女人彼此為難，只怕總統下台時被評價為女權反挫的關鍵。（作者為東海大學社會工作學系副教授）

(中國時報)