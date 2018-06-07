翠玉白菜遭降格 故宮回應超人氣

2018年06月07日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

香港故宮文化博物館近日動土，香港經貿商會會長李秀恒引述北京故宮博物館館長單霽翔的說法，稱「翠玉白菜」和「肉形石」只能算是「三級品」，此話一出引起熱議，台北故宮6日回應，指院藏文物質量具華夏精緻文明代表性，屬世界重要文化資產，已獲國際社會及文化藝術界認可。

博物館定位 各有特色

李秀恒引述單霽翔說法表示，指所謂故宮最好的文物都在台北是外界以訛傳訛，當年故宮文物被打包南遷的一共有13491箱，運到台灣的只有2972箱，只佔22%。而被視為「鎮館之寶」的翠玉白菜和肉形石實非精品。

台北故宮則回應，世界各大博物館都有其特色、定位、功能任務和發展使命，皆具備服務社會人群並提供藝文資源的價值，且各博物館背後都有深厚的立館精神、文化歷史脈絡，難以個別比較。

書畫、文獻 台北所長

據了解，台北故宮院藏並無「鎮館之寶」的文物分類，文物分級制主要是依據文化部《文化資產保存法》分為國寶、重要古物、一般文物。故宮展覽一般分為常設展及特展，常設展包括銅器、玉器、陶瓷器、珍玩、書法、繪畫及文獻檔案。

台北故宮指出，各博物館所藏之文物及藝術品具不同時空背景，有其時代性與工藝表現，也有不同社會民情的審美喜好，逕予優劣區分等級並不合適。實則，故宮人或兩岸文物鑑賞專家、學者過去也曾多次指出，翠玉白菜和肉形石是人氣展品，但台北故宮一直未強調其為精品，相較於北京故宮，書畫、文獻檔案可謂台北所長。

(中國時報)