搖扇樹下坐 賞畫猶感輕風吹

2018年06月07日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

入夏以來頻創高溫，台灣用電的紀錄不斷被刷新，人人幾乎走到哪冷氣就開到哪，然而沒有空調的古代，古人如何熬過酷暑？從古畫中可知古人消暑納涼也頗有心得。

古人消暑第一招，先從衣著換起，北齊畫家楊子華的《北齊校書圖》記錄下北齊文宣帝高洋命11名文臣共校五經的故事，特別的是因處盛夏，畫中榻上的4位士大夫皆披紗而坐，薄紗內則是裲襠繫帶裝，所謂「裲襠」實僅兩片布，一當胸、一當背。南宋《柳蔭高士圖》中，畫下一翁袒胸赤足，頭載葛巾，所穿亦是「裲襠」，且根據後人推測，畫中人物應為陶淵明。

乘涼，古人最簡單有效的方法便是找棵樹。宋人小品《槐陰消夏圖》所繪便是盛夏綠槐樹下，一名高士袒胸赤足，閉目養神，此風到清末民初仍可見，如任伯年為吳昌碩所繪的《棕陰納涼圖》、《蕉陰納涼圖》皆為盛夏時樹下乘涼之景，從「脫衣簧坐搖大扇，第一人閒逭暑方」等跋文上可見時人獨坐解衣，樹下享清風徐徐，伴書琴而臥，實為夏日一大樂事。

即便不上山，近水總是消暑的必要手段，宋朝李唐的《松湖釣隱圖》、馬遠的《梅溪放艇圖》、石濤的《山溪泛舟圖》均宛如從畫面中聽到流水聲，頗可乘古畫涼意，消自身暑氣；但要說古今最通用的消暑神器，還是扇子，不論何時何地人人都可上手，唐代周昉《揮扇仕女圖》、明陳洪綬的《執扇侍女圖》，不論是團扇、摺扇，都見涼意。

要說境界最高的消暑則是「心靜自然涼」，花花草草最是心境清靜得閒的寫照，南宋林椿的《葡萄草蟲圖》，纍纍葡萄外還可見一隻蛐蛐，令人莞爾。要說畫面「冷」出境界，齊白石曾在《白石老人自述》裡表示自己定居北京後「那時的畫，學的八大山人冷逸的一路，不為北京人所喜愛」，以其《杯中花》為例，簡單清冷，看其畫亦頗能去暑。

(中國時報)