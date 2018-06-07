天鵝、王子雙人舞 濃情蜜意

2018年06月07日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

擁有百年歷史、享譽全球的基輔國家芭蕾舞團，昨（6日）晚在台首演，演出經典舞劇《天鵝湖》，由首席舞者娜塔莉．瑪莎克和全球火紅的芭蕾舞星馬修．高頓主演，一場天鵝與王子在湖邊相會的雙人舞段落，娜塔莉．瑪莎克展現白天鵝的溫婉、優雅與柔軟身段，對王子傳情，兩人表現繾綣情意、難分難捨，默契十足，博得觀眾滿堂彩。

昨日舞台上的天鵝群舞陣仗人數齊全，共有32名舞者，一字排開來，很是壯觀，氣勢驚人，規模龐大。NSO國家交響樂團在指揮密克拉．迪亞杜拉的帶領之下，隨著舞者的舞步、呼吸和情感做變化，豐潤的聲響，使得舞劇更顯華麗，在王子與天鵝初相遇的段落，不管是豎琴獨奏、小提琴與大提琴二重奏等片段，也都精準傳達劇中的情感交流。

特地從上海飛來台灣欣賞節目的上海大劇院前藝術總監錢世錦，鑽研芭蕾舞藝術數十年，曾任上海芭蕾舞團駐團音樂家20年，並創作《玫瑰》、《阿Q》、《青春之歌》等芭蕾舞劇，他表示：「要看一個芭蕾舞團好不好，就去看他的《天鵝湖》吧，一般的芭蕾舞團，不見得有這個陣仗，能夠擺出24名天鵝，加上4大、4小天鵝，這說明了他們的實力。」

錢世錦表示，娜塔莉．瑪莎克和馬修．高頓的雙人舞，非常到位且老練，「這兩位舞星的舞技好得沒話說，任何芭蕾舞技巧對他們倆來說，完全沒有負擔。單單透過眼神、手和腳等肢體語言，互訴情意，和諧得像是歌劇的二重唱一樣，也好像羅密歐遇見茱麗葉般深情，說明了他們的實力堅強。」

此外，最讓觀眾期待的黑天鵝32轉段落，娜塔莉．瑪莎克也相當穩健地轉了一圈又一圈，美得令人屏息。

錢世錦表示，芭蕾舞的技術不是最困難的事情，而是必須融入情感表現，「這種非語言表達是最困難的事情，這個團隊在沙皇時期，已經是頂尖團隊，這樣的傳統延續至今，舞星們的表現可說是非常傑出。」《天鵝湖》6月7、8日還有兩場，6月9、10日為《睡美人》，地點為台北國家戲劇院。

(中國時報)