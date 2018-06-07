彭佳慧12年婚姻畫下句點

2018年06月07日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

彭佳慧4月與前夫（左後）及家人慶生合照。（取材自臉書）

彭佳慧去年參加《歌手2017》擔任逆戰歌手。（取材自微博）

星好友送暖

金曲歌后彭佳慧2006年與成衣商王丕仁結婚，2人婚後育有一子和一對雙胞胎女兒，她6日與王丕仁發表聲明坦承已於今年3月簽字離婚。兩人深愛孩子，更珍惜共組的家庭，雖然決定結束12年夫妻關係，仍堅守「我們是孩子的爸爸媽媽，我們要一起撫養孩子長大，所以我們一直住在一起，睡在不同的房間裡，我們很明白，不會有愛情的成分。」

彭佳慧今年初曾傳出婚變，當時她直接否認，2月時，她為珍惜全家一起快樂的過春節假期，暫停所有演藝工作，而在休假期間，她與老公經過數次深談後，於3月簽字離婚，並沒有任何的離婚條件。

她坦言雖然已離婚，但沒有人要搬離開家，「我們還計畫好暑假帶孩子們一起出國，如果這是需要被公布的，我們也覺得時間是在暑假過了之後。」夫妻倆繼續為孩子而努力。

不向外人訴苦

據悉彭佳慧近年來事業攀上顛峰，以《大齡女子》奪下金曲歌后、登上小巨蛋開唱，在大陸參加《我是歌手》後工作邀約不斷，然而她和老公卻漸行漸遠，從好幾年前感情就出現問題，但她為顧及家人感受不願向外界訴苦。

對於6日出刊的《周刊王》拍到彭佳慧與一名「精壯男」在街頭有親密舉動，該男被爆是她的新歡，她澄清是好朋友，「好朋友開會交換心事，互相照顧，我告訴好友們，簽字完了，漸漸地，我們也許都有感覺到一些變化，只是我們沒有更進一步。」表示當天她和朋友聚會，也都喝了點酒，送完每位好友上車回家後，兩人擁抱後就被拍下。

她聲明「我跟老王之間是坦誠的，正如我們不做對不起對方的事，我們已經簽字，但我們是孩子的父母，我們是家人。」她也強調「精壯男」跟夫妻倆的離婚沒有關係，她昨發出聲明是為了一次性的說明，因為顧及小孩的心情，「尤其是大兒子Brandon」。至於其他問題，她的經紀人小恬昨表示：「我們已經統一發了聲明，不再做另外回應！謝謝。」

親自接送小孩

據友人透露，彭佳慧昨飛往峇里島商演兼散心，看到手機、臉書上滿滿的加油打氣留言，她僅簡單回應，從她的語氣與嘆息聲可感受到她心情十分低落，盼外界多給她一點空間。

事實上，彭佳慧與王丕仁都是疼愛孩子的好爸爸好媽媽，大兒子Brandon今年10歲、雙胞胎女兒6歲。彭佳慧相當重視小孩成長的過程，僅管演藝事業蒸蒸日上，她仍堅持以家庭為重，每天工作都盡量趕在下午5點前結束，親自接小孩下課，也會一起吃晚餐，聽孩子分享一天的心情，如果朋友邀約，也會等到晚餐吃完才出門，晚上還會到孩子房間說故事、陪他們聊天直到睡著，全心全力盡著母親的責任。

她先前為宣傳《我想念我自己》專輯赴大陸宣傳，長達9天沒有回家，只能每天視訊、打電話和小孩聊天，想家心切的她對此相當不適應：「還好有視訊，但視訊還是抱不到啊！這就是母愛吧，也是出來工作最需要克服的問題。」

《歌手》聲名大噪

今年46歲的彭佳慧，1996年以專輯《說真心話》出道，隔年在金曲獎勇奪最佳新人獎，隨後連續推出數張專輯，卻沒獲得廣大回響，她在2006年步入婚姻，隔年生下大兒子，直到2013年她參加大陸湖南衛視《我是歌手》後聲名大噪，據傳她在大陸商演價碼從60萬漲至130萬台幣，1年粗估至少商演30場，工作滿檔。

她在2016年憑《大齡女子》專輯封后，去年發行《我想念我自己》專輯再度入圍本屆金曲歌后，將和張惠妹、徐佳瑩等人一同角逐，金曲獎將於23日舉辦頒獎典禮，屆時彭佳慧是否會親自出席？目前經紀人仍在討論中。

(中國時報)